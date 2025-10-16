Jacqueline Rivas, encargada de AES Producciones, invitó al público a adquirir sus boletos con anticipación ya que se espera una gran afluencia de asistentes. A la fecha se han vendido más del 90 por ciento de los boletos.

La esperada presentación musical 'Pura Leyenda Tour 2025' se realizará el sábado 6 de diciembre en Hermosillo, ofreciendo a los fanáticos una noche llena de grandes éxitos y momentos inolvidables. Este espectáculo reunirá a los artistas más emblemáticos como Lorenzo de Monteclaro, Miguel y Miguel además de Chuy Vega y los Nuevos Cadetes.

Jacqueline Rivas, encargada de AES Producciones, invitó al público a adquirir sus boletos con anticipación ya que se espera una gran afluencia de asistentes. A la fecha se han vendido más del 90 por ciento de los boletos.

"Invitarlos para que aseguren su lugar, es una sola noche, un solo escenario, tres grandes de la música norteña, acompañados por Manuel "El Indio" Ortega por Banda Sinaloense, la verdad que nos aseguran un show inolvidable donde las vamos a pasar increíble" , expresó.

De igual manera, Marco Antonio Camargo, director general de AES Producciones, dijo esta presentación es una de las más esperada por la ciudadanía por la participación de tres exponentes de la música norteña.

"Hemos tenido muy buena respuesta con la participación de Miguel y Miguel en este evento, la gente los ha tomado muy bien y creemos que va a ser una garantía el hecho de tener a estos tres grandes de la música norteña justos, que además como invitado especial tenemos a Manuel "El Indio" Ortega quien abrirá el evento y podremos disfrutar de la música desde muy temprano" , dijo.

El evento tendrá lugar en el Palenque de la Expongan Sonora y dará inicio a las 20:00 horas con una duración aproximada de seis horas.

Los interesados pueden adquirir su boleto en ticket, La Onda Latina, Discos y Novedades, Marval vinos y licores. Los precios van desde los 400 pesos en el área general; área bronce: 680 pesos; área plata: 990 pesos; zona oro: mil 500 pesos; VIP: mil 800; zona leyenda: agotado.

Se recomienda a las personas que adquieran su boleto por internet presentar el PDF oficial del boleto, ya que no se aceptarán capturas de pantalla. Asimismo, tanto los boletos físicos como digitales requerirán que los asistentes muestren su identificación oficial (INE) al ingresar al evento.