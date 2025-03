El ex One Direction presentó problemas de salud horas antes de su show.

El cantante británico Zayn Malik canceló su tercer concierto en la Ciudad de México a pocas horas de su presentación debido a problemas de salud.

A través de redes sociales, el exintegrante de One Direction expresó su tristeza por no poder subir al escenario y agradeció la comprensión de sus seguidores.

"Me rompe el corazón decir que no podré actuar esta noche en la Ciudad de México. He estado muy mal desde esta mañana y, a pesar de intentarlo todo para salir adelante, mi cuerpo simplemente no me lo permite" , escribió Malik.

El artista, quien se presentaría este 28 de marzo en el Palacio de los Deportes como parte de su “Stairway to the Sky Tour”, lamentó no poder compartir este momento con sus fans y aseguró que su amor y energía significan mucho para él.

"Siento mucho haberlos decepcionado. El amor y la energía que siempre siento de mis fans significan mucho para mí, y me duele profundamente perder este momento con ustedes. G racias por su comprensión, y sepan que les envío todo mi cariño" , finalizó.

Por su parte, Ocesa informó que los boletos adquiridos en línea serán reembolsados automáticamente a la tarjeta con la que se realizó la compra, mientras que quienes compraron en puntos Ticketmaster podrán solicitar su reembolso en el mismo lugar.