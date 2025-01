Shakira llega a México; fans la reciben en el aeropuerto

La mudanza de Shakira a México está relacionada con los preparativos para su gira, que comenzará el 11 de febrero en Brasil.

Este martes 21 de enero, se reportó la llegada de Shakira a México, a unas semanas de iniciar su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

A través de redes sociales, comenzaron a circular las primeras imágenes de la cantante en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde fue recibida con entusiasmo por sus fans, quienes la esperaban con la famosa frase: "Hermana, ya eres mexicana" .

Luciendo un atuendo casual de pants y sudadera, acompañado de lentes negros, Shakira fue fotografiada mientras se desplazaba por el aeropuerto.

En su primer encuentro con la prensa, la intérprete de 'Loba' expresó su antojo: "Tengo ganas de unos tacos, de unas flautas" . Asimismo, aprovechó para abrazar a sus seguidores y no faltaron quienes le llevaran rosas como gesto de cariño.

Shakira añadió su entusiasmo por llegar al país: "Ha sido un lugar que me ha apoyado, me ha comprendido, que me ha querido. Yo los amo" .

Así recibieron miembros de nuestro Club Shakira Pasión, a la reina de México @shakira, ella fue muy linda y estaba emocionada.



México te ama demasiado @Shakira, gracias por regalarnos unos minutos de ensueño. #ShakiraEnMéxico #LMYNLWorldTour #BienvenidaAMéxicoShakira pic.twitter.com/yA4jHu9CL1 — Club de Fans Shakira Pasión (@ShakiraPasionMx) January 21, 2025

Te puede interesar "Sólo quiero proteger a mi nieto": Maribel Guardia denuncia a su nuera

Mudanza a México

La mudanza de Shakira a México está relacionada con los preparativos para su gira, que comenzará el 11 de febrero en Brasil. Los detalles de su residencia no han sido revelados. Su equipo comenzará a instalarse en los próximos días, aunque aún no se ha confirmado si sus hijos, Milán y Sasha, la acompañarán.

La cantante está enfocada en crear un espectáculo de alto nivel, con impresionantes cambios de vestuario y un repertorio más amplio. Además, busca un lugar adecuado para los ensayos, algo que, aparentemente, no ha encontrado en Miami.

Los eventos están siendo organizados por un equipo que ha trabajado con grandes artistas como Beyoncé y Taylor Swift.