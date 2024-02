Por esta razón Justin Bieber no estuvo en el medio tiempo del Super Bowl

Fuentes cercanas al cantante canadiense revelaron por qué rechazó presentarse junto a su mentor, Usher en el show de medio tiempo.

El medio tiempo del Super Bowl LVIII protagonizado por el cantante estadounidense Usher, tuvo en su presentación a invitados de lujo dentro de los que se encontraron Alicia Keys y Ludacris, y a pesar de que fue un show que causó gran furor entre el público, los seguidores del cantante no dejaron pasar por desapercibido al gran ausente de este espectáculo.

Desde que Usher anunció que estaría a cargo de la presentación de este importante evento, muchos seguidores del intérprete de 'OMG' esperaban que el show tuviera la participación de Justin Bieber debido a la estrecha relación que tiene con Usher.

Justin rechaza la invitación de Usher

Fuentes cercanas al cantante revelaron a un portal de noticias estadounidense que la razón por la que Justin se ausentó del medio tiempo es que aparentemente, el cantante canadiense no se encontraba listo para volver a cantar en vivo, tras haber anunciado su retiro temporal de la música en marzo del año pasado.

De acuerdo con la fuente, fue el propio Bieber quien rechazó la oferta de Usher y aseguró que no hay resentimiento entre los famosos.

“ No hay rencor entre Usher y Justin. Simplemente no estaba preparado para ello, simplemente no lo sentía ”, aseguró la fuente.

A pesar de la decisión del intérprete de 'Somebody To Love', Usher "hizo todo lo posible para tratar de persuadir a Bieber", ya que quería rendirle homenaje a su historia juntos, pues Usher fue el mentor de Justin durante sus primeros pasos en la industria musical.

Otra fuente asegura que la razón se habría debido a que Bieber trabaja en nueva música y su enfoque estaría en centrarse en su futuro.

" Justin ha estado trabajando en su nuevo disco durante los últimos seis meses (...) Scooter y SB Projects no han organizado ni una sola sesión ni han hecho nada para este [nuevo] disco. La relación con Scooter ha seguido su curso ”, compartió la fuente a otro portal de noticias.

Usher ayudó a Bieber a llegar al estrellato

El cantante de 45 años fue pieza clave en el ascenso de Justin Bieber hacia la fama mundial y junto al manager, Scooter Braun, guiaron la carrera del canadiense desde sus inicios.

En entrevistas, Usher ha mencionado que solía aconsejarlo y aceptaba su punto de vista.

“ Como mentor, él aceptó mi opinión, puedo darle mi perspectiva. Es como un hijo para mí, así que no necesariamente siento que sea un negocio ”, explicó hace unos años.

En 2010, Justin y Usher consiguieron un gran éxito con el lanzamiento de 'Somebody To Love', colaboración lanzada en el año 2010.

Si bien, han mantenido una buena relación, en 2014 se alejaron luego de que Bieber fuera arrestado varias veces por delitos como vandalismo o conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, Usher continuó siendo parte de la vida de Justin, pues el canadiense invitó al artista de R&B a su boda en 2019 y lo felicitó en 2020 por su álbum 'Changes'.