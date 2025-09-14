Fey interpretó el Himno Nacional mexicano antes de la pelea de Canelo Álvarez, pero fuera del ring y sin público.

La noche del sábado 13 de septiembre, la pelea estelar entre el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas estuvo marcada por la emoción de los fanáticos mexicanos. Sin embargo, uno de los momentos más esperados no ocurrió: Fey no cantó el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea.

La decisión de omitir los himnos nacionales fue tomada por Netflix, la plataforma que transmitió el evento de manera exclusiva. Según explicaron, la medida formaba parte de una modificación en la logística y el protocolo, con el objetivo de acortar la ceremonia de introducción y enfocar la transmisión únicamente en la pelea. La compañía, junto con TKO Group Holdings, también decidió que ningún artista pudiera ingresar al cuadrilátero durante la presentación.

En esta ocasión, Fey interpretó algunas estrofas del Himno Nacional dentro de los vestidores del boxeador mexicano, un momento más íntimo pero sin la presencia del público ni la transmisión en vivo frente al ring. La artista compartió la experiencia en Instagram:

"Nada nos detiene, ¡mexicano con orgullo! Eres nuestro campeón @canelo, un honor interpretar nuestro himno en tu noche. Gracias por inspirar a México" .

Tras la interpretación, el Team Canelo cerró con un fuerte ¡Viva México!, mientras los aplausos resonaban en la habitación.

Así, aunque Fey no pudo cantar frente a la multitud ni en el ring, la intérprete dejó claro que el orgullo de ser mexicano siempre fue prioridad, mientras que la transmisión de Netflix se centró en reducir la ceremonia y enfocar la atención en la pelea que terminó con la derrota de Álvarez por decisión unánime de los jueces.











