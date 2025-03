Javier Mata, mejor conocido como 'Zorrito Youtubero' dio información delicada sobre Ángela Aguilar.

Los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal se volvieron tendencia tras las declaraciones de Javier Mata, mejor conocido como 'Zorrito Youtubero'.

Según el creador de contenido, la cantante estuvo embarazada hace años y, por presiones familiares, habría interrumpido la gestación.

"Desde hace varios días me ha llegado info de que supuestamente Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con 'San Pedro'. Me han llegado pruebas de ello, pero no sé si sea prudente compartir esto. Es muy delicado el asunto" , publicó Mata.

Ni Ángela ni Christian han emitido comentarios sobre el tema; aunque Pepe Aguilar sí reaccionó. Horas después, 'Zorrito' posteó un mensaje que le envió el padre de la cantante para expresar su molestia sobre el tema.

"Nunca me he tomado el tiempo de meterme en escándalos. Mi equipo legal siempre se ha encargado de todos estos asuntos mediáticos. Pero creo que estás cruzando una línea que como padre no puedo permitir y me refiero a la historia que subiste donde aseguras cosas muy delicadas, las cuales pueden tener consecuencias muy fuertes" , se lee en el mensaje.

"No estoy en contra de que los medios hablen de mí o mi familia, pero siempre y cuando sea con la verdad, cosa que contigo no ha sido así. Recapacita tus palabras y acciones, por tu bien" , advirtió.