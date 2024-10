Pepe Aguilar felicita a Kakalo, el compositor sonorense de "Cuídamela bien"

El hermosillense Juan Carlos Corral Félix fue el encargado de componer la canción "Cuídamela Bien", dirigida a Christian Nodal

Pepe Aguilar le "echó la culpa" al compositor Juan Carlos Corral Félix, conocido artísticamente como Kakalo, por el éxito de su nueva canción "Cuídamela bien", dirigida a Christian Nodal.

El tema musical que salió el pasado 27 de septiembre es una "indirecta" hacia el cantante de Caborca, pues a través de ella, Pepe le pide a su yerno que cuide muy bien de su hija Ángela Aguilar, con quien se casó el pasado 24 de julio.

Por medio de sus historias de Instagram, Pepe aprovechó para felicitar a Kakalo por la composición de su canción, misma que tiene algunas estrofas que dejan en claro que van dirigidas a Christian Nodal.

" Él es el culpable de la canción que les está gustando, el buen Kakalo. Este hombre canta, compone, toca como no tienen ustedes una idea. La neta es para mí un orgullo que me haya dado esa canción que muchos de ustedes piensan que yo la escribí pero no. La escribió él ", dijo Pepe en el video en blanco y negro.

El compositor de Hermosillo agradeció el apoyo del cantante y de todas las personas que lo felicitaron por su nueva canción.

" Muchísimas gracias. Yo estoy agradecidísimo aquí con el maestro y también con toda la gente que ha estado comentando cosas super padres ahí me la llevo leyendo los comentarios y neta que muchísimas gracias acá a todos los seguidores del maestro y bien agradecido por la oportunidad ", comentó el sonorense.

Otra historia de Instagram muestra a Kakalo con Pepe en Guadalajara en lo que parece una sesión de composición, por lo que puede que el sonorense esté preparando nueva música para el jefe de la dinastía Aguilar.