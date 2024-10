Pepe Aguilar estrena canción 'Cuídamela bien', dedicada a Nodal

El cantante ha causado conmoción en redes sociales ante la letra de la canción.

Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores al estrenar el tema 'Cuídamela bien', donde le canta directamente a su yerno Christian Nodal para pedirle que cuide bien de su hija Ángela Aguilar.

El sonorense se casó con la menor de la Dinastía Aguilar el pasado 24 de julio, y pese a las polémicas en torno a la vida amorosa del joven, ahora es su suegro quien le canta pidiéndole que sea un buen hombre para su hija.

“Cuídamela bien, ya te la llevaste, ya la enamoraste, ¿qué le voy hacer?”, menciona en una de las estrofas.

No obstante, también le dio un consejo contundente: “si la quieres bien, no la cambies, porque se te da muy bien”, donde hace alusión a todas las polémicas amorosas en las que se ha visto envuelto Christian.

Asimismo, en el tema, mismo que fue escrito y producido por el sonorense Kakalo, se hace un juego de palabras.

En un verso, se escucha "Y no da la cara el bandido" , el cual posiblemente es una referencia a los tatuajes en el rostro del cantante.

Además, en otra estrofa, menciona una de las canciones más famosas de Christian Nodal : “Ahí donde me ven de botella tras botella no me siento bien”.

Pepe Aguilar aprovechó para recordarles que apenas acaban de comenzar este camino y que no es nada sencillo: “yo también he estado en su lugar. Y ya a toro pasado. Y después de 27 años con mi esposa les digo: ‘No hay principio sencillo’”.

Aguilar se dirigió a Christian Nodal y admitió que comenzó a tener aprecio, por lo que le hace la petición de que le demuestre al mundo “que tienes corazón. Siempre desearé el bien a su relación”.

Christian Nodal fue pareja de Belinda de 2021 a 2022, para meses después comenzar una relación con la rapera Cazzu. Juntos tuvieron a su hija Inti en septiembre de 2023, y en mayo de 2024 anunciaron su separación. Para junio, el caborquense confirmó su noviazgo con Ángela Aguilar, con quién se casó un mes después.

Letra:

No es noticia nueva que ella está contigo

Bien lo sabe el mundo, todos son testigos

Tan rápido el tiempo pasó y mi ÁNGEL alguien más me arrebató

Y NO DA La cara el bandido

Voy a ser muy claro, haz las cosas bien

Porque para forajidos, mijo, aquí no es

Y sé que es fácil ser cabrón

Yo mismo estuve en esa situación

Pero es más hombre el que se queda

Y perdón si me pongo un poco rudo

Es que me dio el gane un chamaco suertudo

Cuídamela bien

Ya la enamoraste

Ya te la llevaste

¿Qué le voy a hacer?

Nunca es que fue mía

Y yo sabía

que la iba a perder

Y pa’ tu suerte

Ahora está contigo

Que les vaya bien

Cuídamela bien

Tal vez no es perfecta

Pero te aseguro

Que sabe querer

Te bastaron rosas

Pa’ que mi orgullosa

Cayera a tus pies

Y de frente

Te doy un consejo

Si la quieres bien

No la cambies porque se te da muy bien

Cuando le llevaste rosas me hice el fuerte

Y en la serenatas no pude correrte

El águila ya despegó

y el que NO DA La cara ahora la dio

Admito que das a quererte

Y perdón si me pongo un poco rudo

Es que me dio en la madre un chamaco suertudo

Cuídamela bien

“Ahí donde me ven”

“Botella tras botella”

“No me 100to bien”

Pues nada pendejo

Le quitaste al viejo

La mejor mujer

Y pa’ tu suerte

Que ahora está contigo

Que les vaya bien

Ámala cabrón

Demuéstrale al mundo

Que agarraste el rumbo

Y tienes corazón

Hazla tan feliz como

En la vida siempre quise

Hacerlo yo

Y en el ojo del ciclón

Por mi parte yo les doy la bendición

Y siempre desearé el bien a su relación