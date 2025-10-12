La cantante enfrenta un proceso legal por presunto incumplimiento de contrato de arrendamiento.

Paulina Rubio vuelve a estar en el centro de la atención mediática, pero esta vez no por un lanzamiento musical ni un proyecto artístico. La cantante habría sido desalojada de la mansión que rentaba en Miami debido a un conflicto con el propietario de la vivienda.

Según documentos presentados ante la corte, Rubio permaneció en la residencia durante 15 días después de que venciera el contrato de arrendamiento, sin autorización del dueño, situación que podría constituir ocupación ilegal bajo las leyes locales y que derivó en un procedimiento de desalojo.

La demanda detalla que la cantante enfrenta una deuda superior a 110 mil dólares, que incluye 70 mil por dos meses de renta impaga, 35 mil por los días extra de ocupación y 5 mil 259 por reparaciones en la propiedad.

Aunque Paulina Rubio aún no ha emitido un comunicado oficial, su equipo legal estaría preparando la defensa, argumentando que parte de los montos ya fueron cubiertos y que otros no corresponden. La cantante podría optar por un acuerdo extrajudicial o mediación, recursos comunes en Florida para resolver disputas inmobiliarias sin llegar a un juicio prolongado.

Esta situación se suma a los conflictos legales que la artista ha enfrentado en los últimos años, especialmente relacionados con la custodia de su hijo Andrea Nicolás.











