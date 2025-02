Si son incluidos se convertirían en el primer grupo que canta completamente en español en obtener el prestigioso reconocimiento.

Maná, la banda mexicana con más de tres décadas de trayectoria, se convirtió en la primera agrupación de rock cien por ciento en español en ser considerada para el Salón de la Fama del Rock & Roll.

Tras el anuncio, la agrupación compartió un mensaje en sus redes sociales, donde expresó su gratitud y dedicó la nominación a la comunidad latina.

"Somos cuatro cuates que crecimos en México escuchando rock & roll: Los Beatles, Los Stones, Queen, Led Zeppelin, Los Eagles, Santana, etc etc. Soñábamos con compartir nuestra propia música con el mundo. Queríamos compartir los sonidos y el espíritu de México y Latino América. Ser nominadados para el Salón de la Fama del Rock and Roll es algo casi imposible de imaginar. Estamos muy agradecidos con este honor".

"Queremos compartir este reconocimiento con todos los Latinos del mundo, y especialmente con todos los inmigrantes que están sufriendo en este momento. No pierdan la fe y la esperanza. Nuestra gente siempre encuentra una salida. Maná los quiere. Siempre estaremos a su lado" , escribió la agrupación este miércoles en su cuenta de Instagram.

La nominación de Maná para la Clase 2025 los coloca junto a artistas como Mariah Carey, Oasis, Outkast, Soundgarden y The White Stripes, en una contienda que definirá quiénes serán incorporados al prestigioso recinto.

Según Billboard, Maná es la primera agrupación latina en recibir esta consideración desde que la banda méxicoestadounidense Los Lobos, con temas en español e inglés, fue nominada en 2016. Hasta ahora, solo tres artistas latinos cuya música está grabada principalmente en inglés han sido incorporados al Salón de la Fama del Rock desde su primera edición en 1986: Santana (1998), Ritchie Valens (2001) y Linda Ronstadt (2014).

El proceso de selección

El Salón de la Fama del Rock & Roll elige a sus integrantes mediante la votación de un panel compuesto por más de 1,200 músicos, historiadores y expertos de la industria. Además, el público puede participar en una votación que influye en el resultado final.

Los organizadores anunciarán en abril a los artistas que formarán parte de la Clase 2025. La ceremonia de inducción se llevará a cabo en Los Ángeles en otoño.

Un logro más para Maná y la música en español

Desde su formación en los años ochenta en Guadalajara, Maná ha sido una de las bandas representativas del rock en español. Su música combina elementos de rock, pop y ritmos latinos, lo que les ha permitido alcanzar reconocimiento en distintos países.

A lo largo de su trayectoria, han obtenido varias posiciones destacadas en listas de popularidad. Su álbum Sueños Líquidos (1997) fue el primero en llegar al número uno en Billboard Latin Albums, y posteriormente lograron esa posición en siete ocasiones más.

En el ámbito de los conciertos, en 2023 realizaron más de 55 presentaciones, incluidas 16 fechas en el Kia Forum de Los Ángeles, donde vendieron más de 220 mil boletos. Bob Roux, presidente de Live Nation en Estados Unidos, destacó su presencia en la escena musical.

"Maná es una de mis bandas favoritas. Son una potencia global en giras. Agotan entradas dondequiera que van, desde Los Ángeles hasta la Ciudad de México, Buenos Aires hasta Bogotá, Madrid e incluso Londres. Lo que más me gusta de ellos es que cada gira tiene una causa social. Siempre están devolviendo a su comunidad. Han trabajado incansablemente durante toda su carrera, haciendo grandes discos, actuando en vivo y defendiendo lo que creen. No puedo pensar en un artista más merecedor de esta prestigiosa nominación", dijo Bob Roux, en un comunicado para Billboard.

La banda también ha participado en iniciativas sociales. En 1996, crearon la Fundación Selva Negra, una organización dedicada a la conservación de ecosistemas en México y América Latina. Además, han expresado su postura en temas migratorios y han promovido iniciativas en apoyo a comunidades vulnerables.