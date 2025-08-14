El intérprete de 'Ya No Somos Ni Seremos' relató que la decisión surgió de manera espontánea tras un concierto en Ensenada, cuando decidió pasar un momento íntimo con la menor de la Dinastía Aguilar, lejos de las cámaras y el escrutinio público.

Christian Nodal confesó que celebró una boda espiritual con Ángela Aguilar, tan solo 21 días después de concluir definitivamente su relación con la cantante Cazzu.

"Llegamos a Roma, toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, sentí el amor, se respiraba el amor por todas partes. Me sentí vivo y más feliz que nunca. Como que nunca había amado o el amor había sido, había encontrado el amor por las razones correctas. Nada fue planeado" , comentó en entrevista con Adela Micha.

El cantante reconoció que, al tomar la decisión, "veía la tormenta que se estaba viniendo" , pero que su impulso de actuar con el corazón fue más fuerte.

"Nunca fue planeado. Todavía cuando fui a hablar con mi suegro el 22 de mayo, fue para hablar y salir. Yo le iba a pedir que fuera mi novia, nunca le conté al suegro de que 'me la voy a llevar' , no existía eso, Roma fue, literalmente, terminar el concierto en Ensenada" , aseveró.

A pesar de que en ese momento no podían casarse legalmente, Nodal expresó que durante el vuelo hacia Roma comprendió que Ángela era su 'verdadero amor' y que deseaba compartir con ella el resto de su vida.

"En el avión dije: 'Ella es Ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir'" , afirmó.

Nodal, de 26 años, también aclaró la situación con su ex Cazzu, reiterando que su relación terminó de manera definitiva el 8 de mayo, y desmintió versiones de que la cantante argentina se enteró de su matrimonio por el público.

"Ya no existía esa chispa, ya no existía esa pasión. Ya de nuestra boca no salía nada que fuera de amor. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo: 'búscate a alguien más, nomás que yo no me entere'" , dijo.

"Yo le avisé, creo, el 20 de mayo, diciéndole: 'Oye, voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar y prefiero decírtelo yo por aquí'. Lo entendió. No hubo rollo, lo entendió. No sé cómo lo acomodó su corazón a lo que entiendo, no muy bien" , explicó.

Aunque su amor con Ángela surgió durante la pandemia gracias a su colaboración en 'Dime Como Quieres', el romance formal inició hasta el 14 de mayo, con una Ángela, según sus palabras, más madura.

"En pandemia tuvimos algo muy bonito, algo hermoso, conectamos, o sea, era estar hablando por videollamada todo el rato. Por miedos, por enamorado, por perro, no pudimos que eso funcionara. Estoy seguro de que ella me hubiera esperado, pero yo no pude esperar más" , confesó.

Tras la boda espiritual y la civil, Nodal y Ángela ya planean su boda religiosa para el próximo año.