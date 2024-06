"No hablo de chismes": Belinda sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar

La cantante deja clara su postura sobre el escándalo de su ex prometido en medio de su separación de Cazzu y su nuevo romance

Belinda por fin rompió el silencio sobre el escándalo de su ex prometido Christian Nodal, quien confirmó su nuevo noviazgo con Ángela Aguilar dos semanas después de separarse de Cazzu, madre de su hija Inti.

La cantante fue captada por las cámaras de "Despierta América" en un aeropuerto y fue cuestionada por los periodistas sobre la relación del artista sonorense con la hija de Pepe Aguilar.

Para poner fin al asunto, Belinda dejó en claro que ella no hablará sobre el chisme que ronda a su ex y que ´solo le gusta concentrarse en su trabajo.

“ No tengo comentarios sobre nada, por favor (...) no tengo comentarios de chismes ni de nada, la verdad. Yo solo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime Video, la música... yo solo me dedico a es o ”, respondió.

Ignacio Peregrín, padre de Belinda, se encontraba con ella y fue cuando intervino para llevársela fuera de las cámaras.

" Todo está bien ", comentó el señor antes de recibir más cuestionamientos sobre la vida amorosa de la cantante. "Ella está contentísima".

Ignacio terminó con el tema y sólo dijo que él y su hija pasarían unos días en Disneylandia.

" Contentísima, está aquí con su padre; nos vamos a ir de rumba, de todo, vamos a ir a Disney ", contó.

En la publicación en redes de "Despierta América", los fans aplaudieron la reacción de Belinda, y lamentaron que los periodistas acosaran a la cantante en busca de una respuesta.

La intérprete de "Sapito" ha guardado silencio a lo largo de dos años desde que terminó con el cantante de "Botella tras botella", con quien mantuvo una relación de 2021 a 2022 e incluso llegaron a comprometerse en matrimonio.

Pese a que Nodal hacía comentarios e indirectas en redes sociales para dar a entender que la artista fue la culpable de su ruptura, Beli no hizo declaraciones sobre el tema y sólo lanzó canciones como "300 noches" y "Cactus", donde se defendió de los señalamientos en su contra.

"A nuestro amor no le diste el respeto, yo nunca dije nada de ti, y con mucha clase yo me fui" , cita una parte de "Cactus".

"Lo que viene del corazón es válido": Christian Nodal

Mientras Belinda opta por el silencio, Christian Nodal prefiere gritar a los cuatro vientos su amor por Ángela Aguilar.

Pese a todas las críticas y acusasiones de infidelidad en su contra, el originario de Caborca, Sonora fue captado en un romántico viaje con la intérprete de "La Llorona" en París, e incluso ya comenzó a compartir fotos con ella en sus historias de Instagram.

Fue hace poco que Nodal concedió una entrevista a la revista GQ México acompañado de Ángela, para decir que se encuentra muy feliz y pleno en todos los sentidos.

“ La verdad es que estoy muy feliz. Me siento satisfecho con el camino recorrido hasta ahora, pero soy consciente de que aún tengo mucho por aprender y mejorar ”, explicó Christian Nodal.

“ También he entendido que todo lo que viene del corazón es válido. A veces dejamos pasar algunas cosas por miedo, pero al final todo vale la pena. Hoy, soy consciente de mis aciertos y errores. A lo largo de mi vida he sido muchas cosas, pero siempre he sido yo. Eso me llena de orgullo ”.