'No creo que me lo merezca': Ángela Aguilar al ser nombrada Mujer del Año

La cantante recibió el reconocimiento a Mujer del Año en medio de las críticas y la controversia

Pese a las críticas y el odio que recibe en redes sociales, Ángela Aguilar fue reconocida como la Mujer del Año por parte de la revista Glamour México.

Aunque en la página Change.Org se hizo una petición a la editorial, con más de 500 mil firmas, para retirarle el galardón a la hija de Pepe Aguilar, ella recibió el reconocimiento por su trayectoria artística, junto a otras artistas como Dulce María, Mabel Cadena, Bu Cuarón y Galilea Montijo.

“Nosotros premiamos el talento y estilo musical único que han llevado a Ángela Aguilar a ser una de las artistas más prometedoras de la música regional mexicana”, publicó la revista en sus redes horas antes de la ceremonia.

Aunque Ángela fue la gran ausente de la alfombra roja para evadir a la prensa, sí acudió al evento a recibir su premio y dar un discurso de agradecimiento.

“Yo creo que hay muchas veces que las palabras sobran, pero lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida con mi familia, con mi marido, mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que estuviera aquí esta noche. Yo solo quería ser cantante y gracias a ustedes lo estoy logrando. Como diría mi abuela Flor Silvestre, gracias a la vida que me ha dado tanto", inició Ángela en su discurso.

La intérprete de "Dime como quieres" y "La Llorona" reiteró que no cree merecer el premio a Mujer del Año, ni tampoco alguien que pueda dar consejos, pero exhortó a todos a seguir sus sueños.

“No soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz, quiero que siempre sean genuinamente ustedes y que se sientan en control de su narrativa y de su persona. Y que apoyándonos juntas, logramos algo mejor. Para todas las niñas que nos están viendo, no apaguen su voz. Gracias a ustedes, yo tengo más recuerdos que vida, me llevo esto, no creo que me lo merezco, pero trabajaré para hacerlo”, expresó.

Ángela es fuertemente criticada por su matrimonio con Christian Nodal, pues inició su relación con él a solo dos semanas de que éste se separara de Cazzu, madre de su hija Inti. Un mes después, ambos se casaron en una ceremonia secreta en Morelos.

Asimismo, las críticas se intensificaron luego de que declarara en entrevista a la ABC News que se encontraban con la conciencia tranquila porque todos los involucrados sabían de su relación, algo que desmintió Cazzu quien dijo que se enteró de esa relación por medio de las redes sociales.