La Explanada de las Estrellas de la ExpoGan 2025 recibió a una de las más icónicas bandas del Rock, Chicago, que inició en Hermosillo su gira por México.

Por primera vez en sus más de cinco décadas de trayectoria, la legendaria banda estadounidense Chicago ofreció un concierto en Hermosillo, marcando el inicio oficial de su gira por México, la cual incluye ocho fechas en distintas ciudades del país.

La presentación se llevó a cabo la noche del domingo 11 de mayo en la Explanada de las Estrellas de la ExpoGan Sonora 2025, donde cientos de personas se congregaron para presenciar este esperado e histórico debut en la capital sonorense.

El espectáculo comenzó a las 22:00 horas con Introduction, tema con el que Chicago marcó el tono energético del show. A partir de ese momento, la banda ofreció un recorrido por algunas de sus canciones más emblemáticas, combinando baladas nostálgicas, piezas instrumentales complejas y clásicos del rock con su característico sello de metales.

Formada en 1967, Chicago es reconocida por su sonido único que fusiona rock, jazz, R&B, música clásica y pop. Durante el concierto, los integrantes expresaron su entusiasmo por estar en el país.

"¡Hola, México!" , dijeron en español al dirigirse al público. "Estamos muy emocionados de estar aquí. Tenemos que venir más seguido" , agregaron, desatando ovaciones.

Además de [I've Been] Searchin' So Long y Mongonucleosis, el público coreó con emoción baladas como If You Leave Me Now y Hard Habit to Break. Uno de los momentos más ovacionados fue la interpretación de Make Me Smile junto con Ballet for a Girl in Buchannon, una suite que mostró la profundidad musical y creativa del grupo.

También sonaron piezas como Colour My World, Happy Man, Does Anybody Really Know What Time It Is?, y You're the Inspiration, conectando con una audiencia diversa que incluyó tanto adultos mayores como jóvenes fans de nuevas generaciones.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con Hard to Say I'm Sorry, una canción que ha aparecido en películas como Summer Lovers (1982) y One Day (2011). La interpretación provocó una oleada de nostalgia, con el público cantando al unísono y visiblemente conmovido.

En la recta final del show, los ánimos se elevaron con temas como I'm a Man, Just You 'N' Me y Saturday in the Park, que pusieron a los asistentes de pie. Después de un breve receso, la banda regresó al escenario para un encore con Free y su icónico himno 25 or 6 to 4, cerrando la noche entre aplausos ensordecedores.

Con más de 100 millones de discos vendidos, 21 sencillos en el Top 10 y 25 álbumes certificados como platino, Chicago se ha consolidado como una de las bandas más influyentes en la historia del rock. Su distintiva sección de metales y su versatilidad musical los llevó a ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016.

El concierto concluyó a las 23:40 horas con un mensaje de agradecimiento del grupo: "¡Ustedes fueron increíbles, muchas gracias!" , sellando así una velada inolvidable para Hermosillo y la historia de la ExpoGan Sonora en su 40 aniversario.