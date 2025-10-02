La Universidad de la Costa reconoció al cantante por su impacto cultural

Nicky Jam, una de las figuras más influyentes del género urbano, sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria, esta vez fuera del escenario y dentro del ámbito académico.

La Universidad de la Costa (CUC), en Barranquilla, le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural, como reconocimiento a su liderazgo en la creación de negocios, generación de empleo y valioso aporte a la industria creativa.

Vestido con toga y birrete, el artista, cuyo nombre real es Nick Rivera Caminero, recibió la distinción en una ceremonia que reunió a estudiantes, académicos y autoridades universitarias. Visiblemente emocionado, ofreció un discurso en el que recordó sus orígenes humildes y los retos que enfrentó en su camino hacia el éxito.

“Vengo de un barrio donde muchos no terminan la escuela, donde muchos no están conmigo hoy en día… un barrio muy difícil de criarse. Estar aquí para mí es un honor. He ganado Grammys y muchos premios, pero nada tan gratificante como este reconocimiento” , expresó Nicky Jam ante los asistentes.

El presidente del Consejo Directivo de la CUC, Mario Maury Ardila, destacó que la distinción no solo honra su legado musical, sino también su capacidad de transformación, su disciplina y su ejemplo de superación, cualidades que lo convierten en una inspiración para las nuevas generaciones.

Desde sus inicios en los años noventa en Puerto Rico, Nicky Jam ha sido pionero en el desarrollo del reguetón. Más allá de la música, ha construido una carrera empresarial sólida con proyectos como su disquera La Industria Bakery, su serie autobiográfica en Netflix y múltiples colaboraciones en el mundo artístico y comercial.

En su mensaje, el cantante también subrayó la importancia de la educación como herramienta de cambio. “Muchos piensan que el dinero es lo que hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es lo que realmente la empobrece” , dijo con firmeza, destacando que este título representa un sueño cumplido también para su familia.



