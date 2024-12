Nicko McBrain ofrece su último concierto con Iron Maiden en Brasil

Nicko McBrain abraça os companheiros de Iron Maiden no palco e saúda o público pela última vez no Allianz Parque, em São Paulo. Recebeu uma despedida à altura dos seus 42 anos de serviços prestados à música pesada. Vídeo de Thiago Zuma para o site IgorMiranda .com .br. pic.twitter.com/0jePEpaurn