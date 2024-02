¡Disfrutan su soltería! Captan a Nicki Nicole y Rauw Alejandro en discoteca

La coincidencia tuvo lugar durante el Festival Vibra Urbana en Miami, evento tras el cual decidieron extender la celebración a una discoteca de la ciudad.

La cantante argentina Nicki Nicole parece estar disfrutando de su nueva soltería, siendo vista recientemente en compañía del cantante puertorriqueño Rauw Alejandro en una discoteca de Miami, según reportó el programa 'En Casa con Telemundo'.

Esta aparición surge después de que Nicki Nicole confirmara el fin de su relación con el cantante mexicano Peso Pluma, tras ser víctima de una infidelidad.

Rauw Alejandro, por su parte, también ha vuelto a la soltería hace unos meses después de terminar su relación con la cantante española Rosalía, bajo circunstancias similares a las de Nicki Nicole, después de que se le acusara de ser infiel.

La coincidencia entre Nicki Nicole y Rauw Alejandro tuvo lugar durante el Festival Vibra Urbana en Miami, evento tras el cual decidieron extender la celebración a una discoteca de la ciudad. No es la primera vez que estos dos talentos del reguetón se asocian; hace dos años lanzaron juntos la canción 'Sabes', la cual ha acumulado más de 57 millones de visualizaciones en YouTube hasta la fecha.

Nicki Nicole continúa su actividad en redes

En medio de estos eventos personales, Nicki ha retomado su actividad en redes sociales, agradeciendo el apoyo y cariño de sus seguidores. A través de una historia en Instagram, la cantante expresó cómo se siente respecto a su reciente ruptura: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar" .

Mientras tanto, Peso Pluma ha optado por mantener un perfil bajo, alejándose de las redes sociales desde que surgieron las acusaciones de infidelidad hacia Nicki Nicole. Su última actividad en redes fue para promocionar 'A tu manera', su colaboración con Junior H, sin hacer mención alguna a su 'Éxodo Tour' ni a los recientes eventos en su vida personal.

