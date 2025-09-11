El romance se confirmó durante un desfile de la firma Desigual en Sant Adrià de Besòs





La cantante argentina Nicki Nicole confirmó oficialmente su relación con el futbolista español Lamine Yamal durante un evento de moda en Barcelona.

La artista estuvo presente en el desfile de la firma Desigual, celebrado en la Nau de Turbines de las Tres Xemeneies en Sant Adrià de Besòs, donde se presentó la nueva línea premium Studio de la marca.

"Estoy muy feliz en Barcelona, la verdad es que con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos" , expresó ante los medios.

Al ser cuestionada sobre su vida personal, la rapera, de 25 años, sonrió ampliamente y afirmó:

"Muy feliz, muy enamorada" , declaración que desató la reacción de los periodistas.

"¡De Lamine Yamal!" , corearon, mientras ella se despedía tapándose la boca con una sonrisa tímida.

La intérprete de 'Entre Nosotros', quien le lleva 7 años a la superestrella del Barcelona, también compartió que su relación le ha permitido aprender catalán.

"Por Rosalía aprendí la palabra t'estimo" , dijo a La Vanguardia.

"¿Lamine te ha enseñado alguna palabra en catalán?" , le preguntaron.

"T'estimo, también me enseñó. Lo que le pido al amor es disfrute, sinceridad y compañerismo. Y todo eso me lo da" , aseguró.

La relación ya se había dado a conocer públicamente gracias a una romántica foto publicada por Yamal en sus redes sociales, donde felicitaba a Nicole por su cumpleaños.

Lucían en la postal abrazados y rodeados de pétalos de rosa y globos en forma de corazón.

Anteriormente, la argentina estuvo relacionada con el mexicano Peso Pluma, con quien terminó su relación en febrero de 2024.







