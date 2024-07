Natanael Cano rectifica...¡Sí le gustan las gorditas!

Durante una de sus presentaciones del pasado fin de semana, el 'Rey de los Corridos Tumbados' intentó enmendar sus declaraciones.

El cantante sonorense Natanael Cano volvió a ser tendencia en las redes sociales tras emitir nuevas declaraciones sobre las mujeres.

Los comentarios del artista comenzaron en su concierto en Monclova, Coahuila, el pasado 15 de junio, cuando en medio de una interacción con el público hizo un comentario despectivo: "con mucho respeto para todas las mujeres guapas" . Sin embargo, tras una breve pausa, añadió: "menos las gordas" .

Esto generó diversas reacciones entre los asistentes y en las redes sociales. Algunos usuarios los tomaron con humor y otros criticaron al cantante al considerar una falta de respeto a sus fans y las mujeres.

Te puede interesar Natanael Cano le dice “viejito” a Luis Miguel

Enmienda de Natanael Cano en Monterrey

Durante una de sus presentaciones el pasado fin de semana en Monterrey, el 'Rey de los Corridos Tumbados' intentó enmendar sus palabras.

Al término de una canción, Cano dirigió un mensaje a sus seguidoras: "Y ese grito de todas las gorditas, obvio que me gustan, ¿qué pasó?" .

Reacciones en redes sociales

Este comentario fue recibido con diversas reacciones por parte de sus seguidoras, mientras algunos apreciaron su intento de rectificar, otros permanecieron escépticos y criticaron su comportamiento inicial.

En videos publicados en TikTok, se pueden leer comentarios como: "No manches Nata, ya me había metido al gym" , "Ahora sí somos las gorditas de nata'" , "Ya me había dado anemia Nata, gracias hermoso chulo precioso tú ntp" , y "No te creo nada" , entre muchos más.

Te puede interesar Tito Double P habla sobre las polémicas de Natanael Cano y Peso Pluma