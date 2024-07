Tito Double P habla sobre las polémicas de Natanael Cano y Peso Pluma

El artista fue cuestionado sobre las más recientes polémicas donde se han visto envuelto los cantantes del regional mexicano.

El cantante Tito Double P cuestionó las más recientes polémicas de sus colegas Natanael Cano y Peso Pluma en un reciente encuentro con los medios de comunicación.

El intérprete de "Linda" y "La People" habló respecto al video viral del sonorense, donde se burla de Luis Miguel llamándolo "viejito". Aunque no aplaudió las acciones de Natanael, Tito lo defendió al decir que no se debería hacer tan grande el problema.

"No pues yo no lo he visto, pero el Nata está bien tumbado, no se espanten por eso, es normal” , comentó Tito.

También dijo que desconoce la edad del intérprete de "Ahora te puedes marchar”, pero que lo escuchaba de pequeño por su mamá.

“Los años pasan, envejece la gente” , agregó a su declaración.

Por otro lado, también se le cuestionó sobre Peso Pluma, quien estuvo en el ojo del huracán recientemente por autoproclamarse como “salvador del regional mexicano”.

“Puede que sí, es que el regional mexicano ya cambió, ya no es regional mexicano, ellos lo llaman regional urbano” , argumentó.

No obstante, hizo hincapié en que “los corridos hablaban de otras cosas, ahora ya no hablan de personajes, ahora hablan de lo que era, de drogas” .

El cantante compartió su entusiasmo, pues andan “pisando fuerte”, dado que en el mes de agosto lanzará su primer disco como solista.