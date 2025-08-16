Los CT aclaró que los afectados no eran DJs y aseguran que el conflicto fue resuelto por la vía legal.

La disquera Los CT, sello que representa al cantante Natanael Cano, informó que las personas afectadas durante el incidente ocurrido en el Baja Beach Fest ya recibieron una reparación integral de los daños ocasionados.

Según el comunicado oficial, el proceso se resolvió mediante Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, conforme a la legislación mexicana vigente.

Además, el sello aclaró que los involucrados no son DJs, como se había reportado inicialmente, sino miembros del equipo de producción de sonido que trabaja con el propio Cano.

"Respecto a los acontecimientos que ocurrieron en Baja Beach Fest, Los CT desea aclarar a la opinión pública que las personas directamente involucradas no son DJs" , escribieron en el comunicado.

La empresa también rechazó públicamente que algunas personas o empresas estén intentando aprovechar la situación para obtener beneficios económicos o ventajas indebidas, y advirtió que tomará medidas legales para proteger sus intereses.

El incidente en Baja California

El hecho que generó esta controversia ocurrió el pasado domingo durante la presentación del artista en el Baja Beach Fest 2025, en Playas de Rosarito, Baja California. En plena actuación, Cano interrumpió el show visiblemente molesto por fallas técnicas, golpeó a uno de los técnicos de sonido y destruyó una computadora.

Los videos del momento se viralizaron en redes sociales, generando críticas tanto del público como de figuras de la industria musical. El pasado martes el Consejo Mexicano de DJs A.C., emitió un comunicado en el que calificó las acciones del cantante como inaceptables y llamó a los DJs del país a suspender temporalmente la programación de su música hasta que se ofreciera una disculpa pública y se repararan los daños.

Aunque la disquera ya confirmó que el daño fue reparado legalmente y que los afectados eran parte del equipo técnico interno, hasta el momento Natanael Cano no ha emitido una disculpa pública, como exige el gremio de DJs.

Cano, originario de Hermosillo y uno de los principales exponentes del género de los corridos tumbados, continúa con su gira y actividades profesionales. Sin embargo, este episodio podría afectar la presencia de su música en eventos y espacios públicos, al menos de forma temporal, si persiste el llamado al boicot desde el sector de DJs.