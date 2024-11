My Chemical Romance prepara gira de su disco 'The Black Parade'

La famosa banda de rock se presentarán en Estados Unidos en verano de 2025

Después de semanas de rumores, finalmente es un hecho: My Chemical Romance está de regreso.

La famosa banda de rock anunció una gira de conciertos que llevará por nombre "Long Live The Black Parade 2025 North American Stadium Tour".

La gran noticia la dieron a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, donde comenzaron a publicar unas crípticas donde daban a entender que darían un anuncio.

Fue entonces que su último mensaje confirmaba el regreso de la banda a los escenarios, en honor al álbum "The Black Parade", uno de los más exitosos de su carrera.

" Han pasado 17 años desde que The Black Parade fue enviado al MOAT. En ese tiempo, un gr an dictador ha ascendido al poder, dando lugar a la 'Era del Concreto', una época gloriosa de estabilidad y abundancia en la historia de Draag", inicia el mensaje.

" Su Gran Dictador Inmortal desea celebrar nuestra rica y legendaria cultura, nuestra buena comida y nuestros entretenimientos musicales, dándoles la bienvenida a estas grandes demostraciones de poder y determinación. Y prestando voz y cantando opr primera vez en seis mil doscientos cuarenta y seis días, su privilegio de trabajo ceremoniosamente restablecido. Estará la banda Nacional de Su Gran Dictador Inmortal....The Black Parade. Larga vida a Draag ".

Los intérpretes de temas como "Helena", "Welcome to the black Parade","Teenagers" y "I'm not okay" arrancarán su gira el 11 de julio en Washington, y seguirán su gira en San Francisco, Los Ángeles, Arlington, East Rutherford, Filadelfia, Toronto, Chicago, Boston y Tampa hasta el 13 de septiembre.

Hasta el momento no han anunciado fechas en otros países como México.