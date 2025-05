Donald Trump está en el ojo del huracán por intención de aceptar lo que él mismo reconoció como un "regalo" de Qatar: un lujoso avión que planea usar como Air Force One, pese a las críticas de la oposición.

El presidente estadounidense, Donald Trump, está en el ojo del huracán por intención de aceptar lo que él mismo reconoció como un "regalo" de Qatar: un lujoso avión que planea usar como Air Force One, pese a las críticas de la oposición.

"Podría ser un estúpido y decir: 'No, no queremos un avión gratis y carísimo'. Pero me pareció un gran gesto" , declaró el mandatario republicano durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El "regalo", que Qatar describió como una "transferencia" , ha desatado polémica. La Cláusula de Emolumentos de la Constitución prohíbe a cualquier persona que ocupe un cargo gubernamental aceptar cualquier presente, emolumento, cargo o título de cualquier "Rey, Príncipe o Estado extranjero" , sin el consentimiento del Congreso.

Sin embargo, de acuerdo con ABC News, que fue el primer medio en reportar de la decisión de Trump de aceptar el avión qatarí, dijo que el gobierno ya está viendo cómo puede evadir al Congreso.

¿Qué sabemos del avión?

El avión en cuestión, un Boeing 747-800, está valuado en 400 millones de dólares y es operado por la aerolínea Qatar Amiri Flight, fundada en 1977 y que opera aviones con los más altos estándares VIP. Spotti Flight, un canal de YouTube que sube videos sobre aviones premium, maneja varias imágenes del interior de este aparato.

La aeronave tiene 13 años de antigüedad, lo que significa que es más reciente que los dos Air Force One que existen actualmente en Estados Unidos, con más de 30 años de antigüedad.

El aparato por regalar es uno de los aviones privados más lujosos del mundo, con capacidad para transportar 89 pasajeros y 18 tripulantes. Cuenta con sala de conferencias, amplias salas de estar, baños de lujo, una escalinata central, suites privadas, acabados de madera.

Su tecnología es de vanguardia en comunicación, entretenimiento y seguridad.

Según los planes revelados por ABC News, el avión será transferido a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que lo modificará para cumplir con los requerimientos para poder transportar al presidente de Estados Unidos.

Una vez que Trump deje el poder, el avión será transferido, a más tardar el 1 de enero de 2029, a la Biblioteca Presidencial Trump. El mandatario alega que a partir de que deje de ser mandatario, no lo usará más.

Los jumbos Boeing 747-200 convertidos en Air Force One llevan en servicio desde 1990. El contrato para reemplazarlos se firmó en 2018, pero el año pasado Boeing anticipó que los aviones no estarían listos hasta 2029, después de que Trump deje el cargo.

El presidente ha manifestado su frustración por los retrasos y encargó a Elon Musk que trabaje con Boeing y las Fuerzas Aéreas para acelerar el proceso. La fecha de entrega estimada más reciente de Boeing es ahora 2027, pero Trump insiste en que quiere un nuevo avión este año.