Durante más de 25 años, Roberts trabajó con algunas de las estrellas musicales más importantes del mundo, ayudándoles a coreografiar rutinas para videos y giras en vivo, así como en trabajos escénicos para grupos de danza y teatro.

Paul Roberts, uno de los coreógrafos más solicitados del Reino Unido, quien trabajó con One Direction, Harry Styles, Katy Perry y Paul McCartney, falleció a los 52 años.

La noticia fue anunciada por su pareja, Phil Griffin, en una publicación en su página oficial de Instagram, donde reveló que Roberts falleció la noche del sábado 27 de septiembre tras una valiente batalla contra el cáncer.

"Paul falleció con cariño en su hogar, rodeado de su familia" , decía el comunicado. "Su partida, al igual que su vida, estuvo llena de mucha gracia". A Roberts le sobreviven su pareja, el artista y fotógrafo Phil Griffin.

Por ejemplo, ideó la coreografía de videos de One Direction como 'Kiss You', 'Steal My Girl' y 'Best Song Ever', y también trabajó en la gira de reunión de las Spice Girls.

"Siempre fue muy interesante trabajar con One Direction" , declaró a la BBC en una entrevista de 2021. "Desde el principio supe que había magia en ellos y pude ver que tenían otras habilidades además de ser una banda de cinco y luego de cuatro integrantes" .

"En momentos personales, podías verlos florecer" , añadió. "Hacían bailes tontos, pero yo pensaba: 'En realidad, si quisieran bailar muy bien, seguro que podrían hacerlo" .

Hace unos años, Roberts colaboró con Harry Styles en la rutina de baile para el galardonado videoclip de su sencillo en solitario, 'Treat People With Kindness', en el cual apareció la estrella de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge.

Tras la noticia de su muerte, Lottie Tomlinson, hermana de Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, compartió un emoji de carita triste, mientras que Simon Jones, publicista de Tomlinson y Niall Horan, comentó: "Que triste escuchar esta noticia sobre una persona tan increíble. Les envío mucho amor y alegría" .