Muere Tyka Nelson, única hermana de Prince

La cantante falleció este lunes a los 64 años de edad

La familia de Prince nuevamente está de luto, esta vez por la muerte de suhermana Tyka Nelson a los 64 años de edad.

President Nelson, hijo de Tyka y sobrino de Prince, fue quien compartió la noticia del deceso de su madre al Minnesota Star Tribune, sin proporcionar detalles de las causas de su fallecimiento.

“Ella tenía su propia mente. Está en un lugar mejor”, agregó su media hermana, Sharon Nelson.

Tyka era una cantante que lanzó cuatro álbumes de estudio entre 1988 y 2011, y aunque tenía planeado retirarse el pasado junio, tuvo que posponer su último concierto por una enfermedad que no especificó.

“Estoy envejeciendo. Realmente no era cantante. Soy escritora. Simplemente puedo cantar. Disfruto cantando”, comentó en aquel entonces.

La artista también llegó a hablar de la muerte de su hermano Prince, quien fue hallado sin vida el 21 de abri de 2016 a los 57 años. Contó al Star Tribune que pudo hablar con él cuatro días antes de su fallecimiento.

“Él evitaba las preguntas. Yo me enfadaba”, dijo Tyka. “Sentía como, ‘Háblame por dos segundos’. Él cambiaba de tema, hacía una broma y luego ambos nos reíamos. Me pidió que encontrara más información sobre nuestra familia. Prince quería que encontrara el número telefónico de nuestra media hermana Sharon. No lo cuestioné. Era como, ‘Envía esta foto a esa persona’. Vale. ¿Para qué?”, relató.

Tyka y Prince tenían otros cinco medios hermanos: Sharon, Norrine y John Nelson (que falleció en 2021), Alfred Jackson (que falleció en 2019) y Omarr Baker.