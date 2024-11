Michelle Maciel, agradecido por su nominación al Grammy Latino

El cantante sonorense habló sobre su actual estado emocional y su nominación al Grammy Latino.

Michelle Maciel no se siente merecedor de la nominación al Grammy Latino, pero recuerda que es el fruto de su esfuerzo y dedicación.

El cantante de Ciudad Obregón podría llevarse el próximo jueves 14 de noviembre el premio a Mejor Álbum de Música Contemporánea Mexicana por su disco 'Trastornado', donde compite contra Carin León, Grupo Frontera, Natanael Cano y Peso Pluma.

" No me siento capacitado, no sé por qué está pasando, pero si está pasando es porque hemos trabajado bien duro ", dijo Michelle Maciel en entrevista para e Media.

El cantante sonorense se sinceró sobre su actual estado emocional, sobre cómo se siente frente a los otros artistas nominados al Latin Grammy y cómo afronta toda la situación.

" Uno como artista dice que cuando estoy en la mejor etapa me siento tan desequilibrado. Es bien difícil porque uno tiene mil cosas en la cabeza, tienes que estar feliz todo el tiempo, no te puedes enojar ", dijo el intérprete de 'CCC'.

" Me siento, no en la peor etapa de mi vida, pero sí en la más difícil. Yo no me siento al nivel ni de Natanael, ni de Frontera ni de Carin León (...) Lo que sí puedo decir es que me despierto y me duermo haciendo música ", compartió.

En este momento de su vida, con todo lo aprendido y lo que sigue aprendiendo, Michelle ofreció un consejo para todos sus fans invitándolos a dar siempre lo mejor de sí mismos.