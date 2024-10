Metallica sorprende a México al rendir tributo a 'La Chona' en su concierto

La legendaria banda de San Francisco, Metallica, sorprendió al público al interpretar 'La Chona', el icónico tema de Los Tucanes de Tijuana, un himno de la música regional mexicana que ha trascendido generaciones.

La noche de este viernes, Metallica no solo reafirmó su estatus como una de las bandas más grandes del heavy metal mundial, sino que también rindió un inesperado homenaje a la cultura popular mexicana.

Durante su presentación en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, la legendaria banda de San Francisco sorprendió al público al interpretar 'La Chona', el icónico tema de Los Tucanes de Tijuana, un himno de la música regional mexicana que ha trascendido generaciones.

En un concierto que ya de por sí prometía ser memorable por ser su primera visita en siete años, la interpretación de 'La Chona' marcó un momento que ya se ha vuelto viral en redes sociales con decenas de videos de los fans que asistieron a este concierto.

Este tema, que nació en 1995 como parte del álbum 'Me Robaste el Corazón', se ha convertido en una pieza fundamental en fiestas y celebraciones mexicanas.

Su popularidad ha crecido tanto que es imposible no escucharla en eventos multitudinarios, desde bodas hasta festivales, y ha sido adoptada como símbolo de la identidad festiva de México, lo que seguramente llevó a que Metallica decidiera incluirla en su repertorio ante el público mexicano que los sigue escuchando desde su primera visita en 1993.

Fue Robert Trujillo, bajista de ascendencia mexicana, junto a Kirk Hammett, quienes arrancaron los primeros acordes de 'La Chona', desatando la euforia de los asistentes. Al instante, miles de voces se unieron al coro, creando un momento único de unión entre la música de una banda de rock legendaria y un éxito popular que ha transcendido las fronteras del género.

El gesto fue celebrado en redes sociales y rápidamente se viralizó, consolidando la actuación de Metallica como una de las más especiales en su historia en México.

"Y arriba Metallica, mi apa y La Chona"#Metallica toca "La Chona" de los Tucanes de Tijuana



pic.twitter.com/sT9CzERevV — Sopitas (@sopitas) September 21, 2024

Además del tributo a 'La Chona', el concierto estuvo lleno de poderosos momentos que recorrieron más de cuatro décadas de carrera musical de la banda. Temas como 'Creeping Death', 'Sad but True' y 'Nothing Else Matters' resonaron en el recién renovado estadio, mientras el público, una mezcla de generaciones, disfrutaba cada minuto de la actuación.