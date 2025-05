El hermosillense se presentará este viernes 23 de mayo a las 19 horas en el Foro Concha del Parque Madero.

Con una propuesta que fusiona el rock alternativo con elementos orquestales y letras profundamente personales, el talento hermosillense Balva se presentará por primera vez en las Fiestas del Pitic 2025.

Este 23 de mayo, en punto de las 19:00 horas en el Foro Concha del renovado Parque Madero, el músico compartirá un adelanto de su primer álbum como solista, un proyecto que, según él, “plasma su vulnerabilidad” como nunca antes.

En entrevista para e Media, el sonorense compartió su emoción por formar parte de la edición número 23 de las fiestas que conmemoran la fundación de Hermosillo.

“Estoy muy emocionado porque voy a presentar este proyecto por primera vez en vivo, y hacerlo en casa lo hace aún más especial. Aunque el disco no ha salido completo, ya hay cuatro canciones y videos disponibles en plataformas, y voy a tocar la mayoría del álbum” , compartió.

El álbum, que está previsto para lanzarse a finales de este año, consta de diez canciones originales, todas en inglés. Balva explica que las letras abordan tanto vivencias personales como reflexiones sociales, y aunque dos de las canciones fueron co escritas, el resto de los temas son completamente de su autoría. “Es un disco muy personal, hay mucha vulnerabilidad ahí” , compartió.

El detonante del proyecto fue 'Time' (Tiempo), una canción dedicada a su madre, quien falleció en 2018. “Al principio no quería hablar de eso, era muy íntimo, pero luego pensé: para eso es el arte, para expresar lo que está sintiendo en ese momento” , dijo Balva.

Con más de 15 años de experiencia en la música y habiendo tocado en escenarios fuera de Sonora, Balva reconoce que cada viaje y presentación le ha dejado aprendizajes, aunque no todos se reflejan directamente en sus letras. “ Quieras o no, te traes algo de todos esos viajes y todas estas experiencias. A lo mejor no líricamente, pero si musicalmente te va enriqueciendo el tocar en ciertos escenarios grandes, te va motivando” , destacó el músico hermosillense.

Por otra parte, comentó que una de las características más distintivas de su proyecto es la fusión entre el rock alternativo y la instrumentación orquestal.

“Es un rock muy musical y estoy usando mucho elemento de orquesta, apoyándome mucho en lo que es cuerdas, cellos, violines, violas. Esa mezcla de del rock con estos elementos de la orquesta que si bien es cierto, no es la primera vez que se escucha, no se había hecho antes de esta forma” , explicó.