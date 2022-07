"Me quitan el tiempo libre que tengo", Natanael Cano pide a sus fans que no le pidan fotos

CIUDAD DE MÉXICO.- El rapero y cantautor Natanael Cano recibió críticas por parte de sus seguidores, en redes sociales, debido a que compartió en Instagram una serie de imágenes donde pidió a sus seguidores no molestarlo con fotografías si lo ven por la calle.

El cantante explicó que de ser así, no se tomaría las fotos, ya que le quitan tiempo libre que disfruta para sí mismo. Ante esto, los usuarios aseguraron que al artista de regional mexicano se le había subido la fama.

Natanael, quien ha llevado la música mexicana a las fronteras internacionales, ya forma parte de los jóvenes talentos del regional, pues logra mezclar diferentes ritmos con el género.

Cano compartió en su red oficial algunos mensajes que ofendieron a los fanáticos

"Si me vez patinando o en la calle, mejor no me pidas foto, que no las doy. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez, hahah no funciona así bebés, perdón", escribió.