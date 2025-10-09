La marca JNS pertenece a Bobo Producciones y a las actuales integrantes del grupo.

El día de ayer, la exintegrante de la banda Jeans y actual cantante infantil Paty Sirvent anunció a través de sus redes sociales que la agrupación regresará para celebrar su 30 aniversario.

“Jeans regresa” , escribió la artista en vídeo de Instagram, desatando reacciones entre sus seguidores y excompañeras.

Minutos más tarde, la cuenta oficial de JNS emitió un comunicado en el que aclaró que las actuales integrantes Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López, se enteraron del supuesto “regreso” a través de redes sociales, al igual que el público. En el mensaje, expresaron que “se deslindan de todo lo relacionado con esta iniciativa” , recordando que JNS es una marca registrada propiedad de Bobo Producciones y las integrantes.

Hasta el momento, no se conoce con precisión cuáles son los planes de Paty Sirvent, aunque se confirmó que ni Angie, Regina ni Melissa participarán en este proyecto o reencuentro.

El comunicado de JNS buscó evitar confusiones entre los fans y los medios, destacando que cualquier anuncio oficial sobre la agrupación será publicado exclusivamente en sus cuentas verificadas.

Cabe recordar que Jeans se formó en 1995, integrada por Paty Sirvent, Angie Taddei, Litzy, Tábatha Vizuet y Bianca Carrasco. El grupo fue manejado por Alejandro Sirvent, padre de Paty. Tras diversos conflictos legales y disputas por la marca, la agrupación se disolvió en 2008. Años después, las integrantes retomaron su carrera bajo el nombre JNS, con el fin de seguir interpretando sus éxitos sin vinculación con la marca original.











