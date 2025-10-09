Horacio Palencia comparte su dolor tras la pérdida de su padre

María Bartolini

jueves 09 oct. 2025 - 05:32 p. m.

A través de un mensaje lleno de amor, el cantante recordó a su padre y agradeció haber podido acompañarlo hasta el final.

El compositor y cantante Horacio Palencia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras anunciar el fallecimiento de su padre, Don Ramiro Palencia. A través de sus redes sociales, el artista compartió un emotivo mensaje en el que expresó su dolor y profundo agradecimiento.

Semanas atrás, Palencia había revelado que su padre enfrentaba complicaciones de salud. Uno de los grandes deseos de Don Ramiro era regresar a su tierra natal, Sinaloa, para pasar sus últimos días en el lugar donde creció y formó a su familia.

El deceso ocurrió la madrugada del miércoles 9 de octubre, alrededor de las 4:00 horas. A pesar del inmenso dolor, Horacio Palencia manifestó sentir paz por haber cumplido el último deseo de su padre y acompañarlo hasta el final.

El funeral se llevará a cabo en Mazatlán, Sinaloa, tierra de origen del cantante, donde también descansarán los restos de Don Ramiro Palencia.




