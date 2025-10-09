Scarlett Johansson suena como la principal candidata para interpretar a Madre Gothel, la villana que mantiene encerrada a Rapunzel en la torre.

Una de las películas más queridas por los fanáticos de Disney, “Enredados”, tendrá su propia versión en live action. La historia de la princesa moderna Rapunzel volverá a la pantalla grande bajo la dirección de Michael Gracey y Jennifer Kaytin Robinson, quien también se encargará del guion.

Tras una pausa en la producción, el proyecto fue retomado a inicios de este año. De acuerdo con diversos rumores, Scarlett Johansson podría interpretar a Madre Gothel, la villana que mantiene a Rapunzel encerrada en la torre haciéndose pasar por su madre.

La decisión de revivir esta historia llegó luego del fracaso de “Blanca Nieves”, estrenada en marzo, y el éxito obtenido con “Lilo & Stitch”, también en su versión con actores reales. El buen recibimiento de esta última producción habría impulsado a Disney a volver a apostar por la princesa de la larga melena.









Un clásico moderno









Estrenada originalmente en 2010, Enredados se convirtió en una fantasía musical animada que cautivó al público. La historia sigue a Flynn Rider, un encantador bandido que huye de las autoridades y se refugia en una torre donde conoce a Rapunzel, una joven con más de 21 metros de cabello dorado que ha pasado toda su vida encerrada, sin conocer el mundo exterior.

A partir de ese encuentro, ambos emprenden una aventura llena de humor, emoción y amistad, acompañados por un caballo policía y Pascal, el carismático camaleón mascota de la princesa.











