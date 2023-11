Tecate Sonoro 2023 tendrá todo el flow de MC Davo

El rapero regiomontano está listo para llevar todos sus éxitos por los cuales sus fans lo comenzaron a seguir hace casi 10 años y que hoy lo traen al escenario musical más grande de Sonora.

El actual exponente del rap y hip-hop más importante en México MC Davo, forma parte de la lista de artistas que participarán en el Tecate Sonoro 2023.

A las 12:15 de la noche está programa la presentación del rapero originario de Monterrey, quien expresó que en su presentación ofrecerá al público de Hermosillo mucha fiesta y “de todo un poco”.

“Vamos con algo pachanguero, para que brinquemos, movamos la cabeza, vamos a empezar para arriba y de repente voy a recordar momentos de la secundaria de muchas personas, voy a cantar el catálogo de las románticas que se dedicaban en la secundaria y a cerrar con variedad” , expresó el artista en exclusiva para 'e Media'.

Así mismo se vienen colaboraciones a futuro y también probará participar en otro género con los grupos El Duelo y Pesado, por lo cual se siente contento de compartir temas con artistas que marcaron su infancia.

Pendiente su nuevo disco

Explicó que aun no esta terminado el material discográfico, ya que, se autodenomina perfeccionista de su trabajo, “hasta que no quedan bien, no nos movemos” , dijo.

Respecto a su música, indicó que su horario para escribir las letras de sus canciones es por las noches, pero en ocasiones raras lo hace temprano, algo que dijo “no pasa todos los días” , según el rapero siente la nostalgia decembrina.

“Hay canciones que la gente me agradece porque gracias a esa canción salieron de una depresión y por que gracias a otra terminaron la escuela, ‘El mañana’, es una canción que motiva a la gente a que termine sus estudios y que sea alguien en la vida” , expresó.

Compartió que además de ofrecer conciertos por toda la república, convivir con sus fans en las giras también está disfrutando de su etapa como padre de familia.

Un nutrido line up

Con una variada selección de talentosos músicos, el festival promete satisfacer los gustos de los asistentes y ofrecer una experiencia musical única. Entre los destacados artistas que estarán sobre el escenario se encuentran las renombradas figuras del género urbano Wisin y Yandel, quienes seguramente harán vibrar al público con su energía y contagiosos ritmos.

Pero eso no es todo, ya que el festival también contará con la presencia de Babasónicos, una banda icónica de rock alternativo conocida por su estilo innovador y sus letras cautivadoras. Su esperada actuación seguramente será uno de los puntos más altos de la velada, brindando a los asistentes una dosis de autenticidad y pasión musical.

Caloncho y León Larregui, vocalista de Zoé compartirán sus letras y ritmos en los escenarios de esta gran festival.

Además, los amantes del rock tendrán motivos para celebrar, ya que artistas como Genitallica, Los Bunkers y Miami Horror también estarán presentes en el escenario del Tecate Sonoro. Su participación promete llenar el ambiente de energía y nostalgia, creando una atmósfera única y envolvente.