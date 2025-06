El multimillonario Elon Musk, quien anteriormente apoyaba y asesoraba a Donald Trump, ha criticado repetidamente el proyecto de ley fiscal republicano.

Tras las críticas de su principal exconsejero, Elon Musk, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó sentirse decepcionado y declaró: "Elon y yo teníamos una relación estupenda. No sé si la seguiremos teniendo" .

"Vieron a un hombre muy feliz tras el Escritorio Oval. Incluso con un ojo morado. Le pregunté si quería un poco de maquillaje. Me respondió: 'No, no lo creo', lo cual es interesante (...)" , recordó el mandatario estadounidense.

Te puede interesar Donald Trump veta de Estados Unidos a 12 países "por seguridad"

El multimillonario, quien anteriormente lo apoyaba y asesoraba, ha criticado repetidamente el proyecto de ley fiscal republicano.

"No ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que será lo próximo. Estoy muy decepcionado con Elon" , indicó el mandatario a la prensa durante una reunión con Friedrich Merz, canciller alemán en la Oficina Oval en la Casa Blanca.

"En palabras de Elon Musk, este proyecto de ley es una 'abominación repugnante'" , afirmó el congresista Brendan Boyle de Pennsylvania, el principal demócrata en la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Representantes, reviviendo la crítica del paquete hecha por el exasesor de Trump y multimillonario.