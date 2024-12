Mariah Carey firma autógrafo en el pecho de Rihanna durante concierto

La cantante no desaprovechó la oportunidad de tener un autógrafo de su artista favorita.

A unos días de Noche Buena y Navidad, la diva del pop Mariah Carey se volvió tendencia por un peculiar momento que vivió con Rihanna.

La cantante de 36 años asistió a un concierto Navideño que ofreció Mariah, y entre la multitud se encontraba Rihanna, quien le pidió un autógrafo, pero no en un papel o en una foto, sino en uno de sus senos.

Gracias al apresurado momento, Rihanna pidió que le escribiera lo primero que se le vinera a la mente: "Mariah, no sé, lo que quieras" , fue la respuesta de la empresaria

En el momento que circula en redes sociales se observa cómo Rihanna le hace esa especial petición y Mariah no se niega y plasma su firma en color rojo en uno de sus senos; pero el momento no quedó ahí, pues Rihanna pidió el micrófono y anunció en el lugar lo que estaba pasando, la emoción de los presentes no se hizo esperar.

Compartió con los asistentes su felicidad por tener el autógrafo de una de sus artistas favoritas: "¡Esto es icónico! Mariah Carey está firmándome un pecho. ¡Miren esto!" , dijo Rihanna.

Las cantantes se despidieron con un abrazo, Rihanna muy satisfecha con un autógrafo en uno de sus senos.

La intérprete de 'We found love' asistió al evento acompañada de su amigo Jason Lee, propietario del sitio de entretenimiento Hollywood Unlocked.

Este encuentro no fue el único momento destacado del concierto pues Mariah regresó triunfalmente a los escenarios después de cancelar tres presentaciones debido a una gripe.

Por otra parte, Mariah tuvo un momento especial con sus hijos de 13 años, Monroe y Moroccan, quienes la sorprendieron en el escenario con flores para celebrar el éxito de su clásico navideño el cual volvió a alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100.