Señalan a Kalimba de machista por defender actitud violenta de los hombres

En un reciente episodio del podcast 'Auténticos' conducido por Pedro Prieto, el cantante y actor Kalimba ha generado controversia con sus declaraciones sobre la masculinidad, desatando un encendido debate en las redes sociales.

Durante la emisión, el vocalista de OV7 abordó el tema de la violencia y la masculinidad, expresando que un hombre no es completo sin la capacidad de ser violento, aunque señaló la importancia de tener control sobre esa capacidad para no utilizarla de manera indiscriminada.

Las afirmaciones de Kalimba han provocado una polarización de opiniones entre aquellos que lo acusan de promover ideas machistas y aquellos que defienden su perspectiva, calificada por algunos como "tradicional". La discusión se desató durante el programa, que exploraba la concepción actual de la masculinidad en la sociedad.

El intérprete de 'Tocando fondo' argumentó que la sociedad contemporánea ha distorsionado la noción de masculinidad al considerarla automáticamente tóxica.

"Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Un hombre completo es aquel que tiene la capacidad de ser violento pero que tiene el dominio de su carácter para no usar esa violencia, o usarla únicamente en los momentos correctos" , expresó Kalimba durante la entrevista, disponible en plataformas digitales.

Además, el artista afirmó que las mujeres desean a un hombre fuerte a su lado, capaz de defenderlas en situaciones límite. Estas declaraciones han sido objeto de críticas en las redes sociales, donde usuarios han cuestionado la visión de Kalimba sobre la masculinidad y han señalado que sus comentarios refuerzan estereotipos negativos y retrógradas ideas en cuanto a la equidad y los roles de género.

En las plataformas digitales, numerosos comentarios han surgido condenando las palabras del cantante. Algunos usuarios argumentan que no se puede pretender que los hombres sean violentos por naturaleza, sino que estas conductas son aprendidas a lo largo de la vida. Otros destacan la necesidad de educar a las nuevas generaciones en valores de igualdad y rechazan la idea de reforzar roles tradicionales de género.