Durante su visita a México, la trapera argentina también negó que le impida a Christian que su hija conviva en un futuro con Ángela.

Las preguntas a Cazzu sobre la relación que mantiene actualmente con Christian Nodal, el padre de su hija, fueron inevitables, la argentina, quien vino a México a presentar su libro 'Perreo, una revolución' y a anunciar conciertos, negó pleito legal con su ex y habló de Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal.

La trapera argentina viajó a territorio azteca, donde su hija Inti se reencontró con su padre Nodal, el cantante de regional mexicano fue captado cargando a la pequeña, quien no está en el centro de un pleito legal que se pensaba mantenía la expareja pero que Cazzu negó.

También negó que le impida a Christian que Inti conviva en un futuro con Ángela, pues dice, él al igual que ella tiene derecho a sumar personas a la vida de Inti.

"La vida de su papá y su esposa me parece yo no podría involucrarme en eso, él es su papá y tanto como los derechos que tengo yo de sumar personas a su vida, él también las tiene" , aclaró.

Cazzu considera a Ángela Aguilar

Los cuestionamientos sobre Ángela Aguilar también estuvieron presentes, y aunque Cazzu reitera que muchas cosas se hicieron mal, considera que muchas de las consecuencias han recaído en Ángela.

"Es difícil, yo lo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella y no lo apoyo en lo absoluto, siento que uno puede cometer errores" , reflexionó.

"No es mi posición tampoco" , respondió cuando le dijeron si defendía a Ángela Aguilar, la actual esposa de su ex Nodal.

A Cazzu, quien alista próximo concierto en octubre en la Ciudad de México, lo que le interesa realmente es que se cumplan los derechos de su hija y los de ella.

"Que se cumplan los derechos de mi hija nada más, y mis derechos, que no se me nieguen nada de mis derechos, ni se me dificulte mi vida, mi vida laboral, esas cosan son meramente de su papá y yo, después todo lo demás no me corresponde a mi"

