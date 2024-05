Lupillo Rivera reacciona a supuesta dedicatoria de Belinda en '300 noches'

El llamado 'Toro del corrido' habló del tema '300 noches', el cual estaría dedicado a él según internautas.

El reconocido cantante mexicano, Lupillo Rivera, ha anunciado recientemente que se tomará un descanso en Loreto, Baja California. Esta decisión surge tras su participación en el programa de televisión 'La Casa de los Famosos 4', donde logró el tercer lugar. A través de su cuenta de Instagram, Rivera compartió su necesidad de alejarse temporalmente para despejar su mente y reflexionar.

A pesar de sus escasas apariciones públicas recientes, Rivera confesó sentirse aún atrapado en la atmósfera del programa televisivo. En sus publicaciones, explicó que se enfrenta a una avalancha de pensamientos persistentes y que necesita tiempo lejos del ambiente competitivo de 'La Casa de los Famosos'.

Durante su viaje, Rivera fue visto mientras escuchaba la última canción de Belinda, '300 noches', lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores. En un video publicado, se le observa oír una estrofa de la canción y reaccionar con una risa nerviosa. La canción de Belinda, que cuenta con la colaboración de Natanael Cano, parece haber provocado una respuesta emocional en el cantante.

Rivera también expresó su deseo de liberarse del odio que ha recibido en los últimos días.

“ Me voy de vacaciones, me voy a ir a pasear, me voy a ir a pasar un rato allá porque chequen este rollo mi gente, ando con la mente todavía locona, entonces, necesito agarrarme a mi familia e irme de vacaciones ”, expresó el cantante en una publicación de su Instagram.

En el video, se puede ver a sus acompañantes opinando sobre la canción de Belinda, mientras Rivera muestra varios gestos de atención a la letra y al video musical. Sin embargo, evitó hacer más comentarios verbales sobre el tema.

Habló de su relación con Belinda

Durante su participación en 'La Casa de los Famosos 4', Rivera generó controversia al revelar detalles de su relación pasada con Belinda. Según sus declaraciones, Belinda le confesó estar profundamente enamorada de él durante una cena que tuvieron juntos cuando ambos participaron en el programa 'La Voz' hace algunos años.

Algunos usuarios en redes sociales han manifestado que el cantante no debería tratar esos temas públicamente por respeto a Belinda. Sin embargo, Rivera ha enfatizado que nunca había hablado públicamente sobre lo sucedido hasta ahora y se ha mantenido firme en su versión de los hechos, a pesar de las críticas y el escepticismo que ha generado.