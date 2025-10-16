Continúa el enfrentamiento legal entre los cantantes, esta vez con una denuncia penal del cantante.

Desde la cuenta oficial de Lupillo Rivera, sus representantes legales informaron que el cantante inició acciones legales contra Belinda por presuntas declaraciones falsas y difamatorias que, según el comunicado, afectan su imagen y trayectoria profesional.

“Dichas acciones legales tienen como finalidad aclarar y deslindar responsabilidades derivadas de declaraciones falsas y difamatorias que, según se ha documentado, afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera” , mencionó el comunicado.

La abogada del intérprete, Mariana Gutiérrez, confirmó en entrevista con Televisa Espectáculos que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra la cantante, quien previamente había demandado a Rivera por violencia digital y mediática, derivada de revelaciones en su libro Tragos amargos / Bitter Moments.

Gutiérrez señaló que la querella presentada por la defensa de Belinda “está llena de contradicciones” y aseguró que su equipo “defiende fielmente la verdad” . Adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa para detallar los motivos de la denuncia.











