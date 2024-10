Revelan drogas que consumió Liam Payne antes de morir

El ex integrante de One Direction falleció el miércoles 16 de octubre tras caer del tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Argentina

Pese a que todavía faltan más análisis, reportes preliminares de los exámenes toxicológicos realizados al cuerpo del cantante británico Liam Payne indican que éste usó varias drogas poco antes de morir.

De acuerdo con Page Six, el ex integrante de One Direction había consumido un "cóctel tóxico de drogas" poco antes de perder la vida luego de que cayera del tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, Argentina.

Informes preliminares de las autoridades indican que en el torrente sanguíneo del intérprete se encontraron rastros de crack, benzodiazepina y cocaína.

También aparecieron indicadores de que consumió la llamada "cocaína rosa", una combinación de metanfetamina, ketamina y éxtasis.

Asimismo, las fuentes consultadas por medios como New York Post y ABC News aseguran que también se encontró una pipa de aluminio improvisada para ingerir las drogas antes descritas en su habitación de hotel.

Sin embargo, todavía falta que se obtengan más resultados de la autopsia del británico, lo que extenderá varios días más la investigación alrededor de su muerte. Por ello, el cuerpo de Payne permanecerá en Argentina hasta que se completen las averiguaciones, sin poder entregarlo a sus familiares.

El cantante murió el pasado 16 de octubre instantáneamente por heridas internas y externas masivas cuando sufrió una caída de tres pisos. Autoridades encargadas del caso aseguraron al New York Post que Payne parecía inconsciente poco antes de caer hacia el patio del hotel.

Varios testigos han compartido a diversos medios locales e internacionales que Payne actuó de manera errática en las horas previas a su muerte, destrozando su computadora portátil, contratando prostitutas y haciendo estragos en su habitación.

" Necesitamos enviar a alguien con urgencia porque no sé si la vida del huésped corre peligro porque está en una habitación con balcón y tenemos miedo de que pueda hacer algo que amenace su vida ", señaló un empleado del hotel en la llamada emergencia que se hizo para pedir ayuda a las autoridades.