El exlíder de Oasis se convirtió en abuelo por primera vez gracias al nacimiento de su nieto, hijo de su hija Molly Moorish.

El exlíder de Oasis, Liam Gallagher, celebra un nuevo capítulo en su vida: a los 53 años se convirtió en abuelo por primera vez. Su hija Molly Moorish, de 27 años, dio a luz a un niño llamado Rudi, noticia que compartió con sus seguidores a través de Instagram.

Molly, fruto del breve romance entre Gallagher y Lisa Moorish en 1998, publicó una serie de tiernas fotografías en las que mostró al recién nacido y a su pareja, el futbolista Nathaniel "Nat" Phillips, sosteniendo al pequeño. En las imágenes, el bebé aparece con un diminuto jersey rojo con la letra "R" bordada en la espalda, acompañado de la frase: "Un mensaje para ti, Rudy", haciendo alusión a su nombre.

Aunque el anuncio se hizo público este fin de semana, todo indica que Molly dio a luz en septiembre, manteniendo el nacimiento en privado durante las primeras semanas. Una de las fotografías muestra al pequeño Rudi descansando en su moisés, bañado por la luz del sol, junto a detalles personalizados con su nombre, reflejo del cariño con el que ha sido recibido.

La llegada de Rudi representa un momento especialmente significativo para Liam Gallagher y su hija. Padre e hija estuvieron distanciados durante casi dos décadas, pero en los últimos años han reconstruido su relación y fortalecido su vínculo familiar.

Molly es la hija mayor del músico británico, quien también es padre de Lennon Francis, de 25 años, fruto de su matrimonio con Patsy Kensit, y de Gene Gallagher, de 24, nacido de su relación con Nicole Appleton.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por los fans del artista, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación para el ahora "abuelo rockero" más famoso del Reino Unido.







