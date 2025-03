Tras su triunfo en el festival compartió su experiencia en entrevista para e Media.

Juan Carlos "Kakalo" Corral Félix logró lo que muchos soñaban: domar al temido "Monstruo" de Viña del Mar. Con las interpretaciones de su tema 'Tierra Trágame', el sonorense se coronó como ganador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025, llevándose la Gaviota de Plata.

En entrevista para e Media, el hermosillense recordó con emoción el momento en el que su nombre fue anunciado como el ganador.

“Al momento de que anunciaron que México se la llevaba fue una gran emoción. Una descarga de energía, de adrenalina y de gozo también. Saber que Hermosillo estaba conmigo desde el principio, que México estaba apoyándome, votando y que no los defraudé es algo que no tiene precio” , compartió Juan Carlos.

Por otra parte, consideró que su canción evocó sentimientos universales, y la conexión del tema con el público fue otro factor que le permitió brillar. "La temática de 'Tierra Trágame' es algo con lo que todos, independientemente de su nacionalidad, pueden identificarse. Habla de la nostalgia de la infancia, de esos momentos en que todo parecía más simple y lleno de emoción" , explicó “Kakalo”.

En cuanto al impacto que ‘Tierra Trágame’ tendrá en su vida profesional comentó que es la canción con la que “comienza la historia”.

“Va a ser la canción con la que comienza la historia, porque es mi primera canción inédita como solista, es la canción que me llevó a Viña del Mar y es la canción que me llevó a la Gaviota de Plata. Entonces, yo creo que es un muy buen augurio también” , expresó con esperanza y gratitud.

Además de su victoria personal, “Kakalo” destacó la importancia de mantener el bicampeonato para México, que el año anterior había sido logrado por Eddy Valenzuela. “Yo sentía que (la victoria de Eddy) a lo mejor era algo que podía jugar en contra, porque tal vez Chile ya querían ver a su país triunfar. Es una gran responsabilidad. Y es una gran satisfacción también haber logrado que México se llevara la Gaviota de Plata y va a ser un tesoro que voy a guardar por siempre en mi corazón” , comentó.

De la preparación a la victoria

Prepararse para enfrentarse a este “monstruo” no fue tarea fácil. Antes de su llegada a Viña del Mar, se sumergió en una intensa preparación. "Grabé 'Tierra Trágame' en mi estudio en Hermosillo, La Cantera. Me gustaba ensayar cantándola y grabándola para luego escuchar cómo me salió la afinación y la interpretación " , relató el artista. A su lado, estuvo la talentosa profesora Cynthia Iglesias, quien le ayudó con la parte escénica. "Estuvimos ensayando aproximadamente durante un mes, practicando los movimientos y cómo me iba a presentar frente al público" , añadió.

No sólo la preparación técnica fue crucial, sino también la mentalización. “Kakalo” destacó que la templanza fue clave durante su participación. "El nivel de la competencia era altísimo. Todos los artistas teníamos mucho talento. Tenía mucho que ver la templanza. Básicamente ganaba el que dominaba más los nervios porque el público de la Quinta Vergara es exigente e imponente. Tuve la fortuna de que el 'monstruo' no me comió” , destacó.