Kakalo, el sonorense que compuso "Cuídamela bien" de Pepe Aguilar

El hermosillense confesó que esta fue la canción más difícil de su carrera, pues debía abordar la situación mediática de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Detrás del éxito éxito de la nueva canción "Cuídamela Bien" de Pepe Aguilar, se encuentra el hermosillense Juan Carlos Corral Félix, conocido artísticamente como Kakalo.

El compositor sonorense habló en exclusiva para e Media sobre cómo llegó la petición del cantante para que escribiera esta canción dirigida a su yerno Christian Nodal, quien acaba de casarse con su hija Ángela Aguilar.

"La idea de esta canción nace de la cabeza del manager de Pepe Aguilar. Él me habla un día y me dice 'Carlos, te tengo una misión, quiero que escribas una canción para Pepe Aguilar', a lo cual le dije que claro que sí, con mucho gusto porque es honor trabajar con él, es alguien que yo admiro mucho desde chiquito", dijo Kakalo en exclusiva para e Media.

"Entonces él me dijo 'Oye, nada más que Pepe quiere que la canción se llame Chamaco Bandido'. Me quedé pensando y le dije '¿Es para quien yo creo que es?', y me contesta '¿Tú qué crees?'. Le pregunté si era una canción de amor, de odio o qué, y prácticamente me dijo 'Tú eres el maestro de la pluma. Toma el tema y dale vuelo'".

Juan Carlos confesó que esta ha sido la canción más difícil de su carrera, pues tenía que componer un tema que hablara de la situación mediática de la familia, y al mismo tiempo no fuera ofensiva.

"Fue una responsabilidad muy grande, de hecho fue la canción más difícil que he escrito porque por un lado debía ser una canción directa, pero al mismo tiempo que no ofendiera, y que cualquier padre se pudiera identificar. Incluso me tocó que al día siguiente de la petición me encontrara a Pepe Aguilar con Carin León en el estudio. Me dijo 'oye ¿ya te contaron del encargo que me hicieron?'. Le dije que sí, que estaba canijo, pero que se me ocurrió algo", contó.

"Cuando terminé todo le gustó mucho. Me felicitó, me dijo 'es una canción sumamente ingeniosa, es una canción que justamente va a aplicar para cualquier papá y vamos para adelante'. Hay varios versos que hacen referencia a la relación de su yerno y algunas cosas ocultas, otras no tan ocultas. Me encargó también la producción musical y ya fue cuando me agarré haciendo todos los arreglos, las guitarras, las trompetas y todo".

Una canción en apoyo a Nodal y Ángela

Kakalo dijo que no recibió ningún mal comentario de la canción por parte de la familia o del propio Christian Nodal, de quien se refirió en la canción con títulos de canciones como "Botella tras botella", "No me 100to bien" y más guiños hacia el cantante sonorense. Por el contrario, dejó en claro que la canción no era una "tiradera", sino su forma de apoyar a la pareja.

"A mí me gusta darle pinceladas por ese lado, pero nada que fuera ofensivo o malo, porque por el contrario de lo que mucha gente cree, Pepe le tiene mucho cariño a Nodal. A final de cuentas lo que él quería era mostrar que, como dice la canción: 'en el ojo del ciclón, el ojo mediático, por mi parte yo les doy la bendición'. No es una canción que vaya en contra sino a favor de la relación de ambos", aclaró Kakalo.

Agradecido con Carin León

El compositor sonorense está sumamente agradecido con Carin León, a quien le ha escrito varias canciones desde su disco "Colmillo de Leche" hasta el más reciente. Incluso adelantó que algunas de sus creaciones también estarán en "Boca Chueca Vol. 2".

"En el disco 'Colmillo de Leche' vienen tres temas míos: 'Mil maneras de morir' que grabamos a dueto, 'De piedra a papel' que es una canción que grabó con Pablo Alborán y 'Vete Yendo' que es un feat con Angela Aguilar. Ahora, en el 'Boca Chueca Vol. 1', viene 'Modo insano' que es una canción que hice que hice con mi compañero Pepe Gutiérrez de Par de Ases, y en el Boca Chueca Volumen 2 vendrán también algunos temas", adelantó.

"Estoy muy agradecido con Carin por la oportunidad y también con Pepe Aguilar, con estos grandes de la música que han confiado en mi trabajo como compositor y ahora también en Carin por confiar mi trabajo como intérprete. Ahora ya estoy trabajando en una disquera que él abrió y a punto de sacar mi material inédito", finalizó.

SOBRE KAKALO...

Nació en Hermosillo, Sonora, en 1995.

Cuando era niño, en un gran esfuerzo por pronunciar su nombre se autodenominó “ Kakalo ”.

En 2014 inició un dueto llamado Par de Ases junto con su compañero de la rondalla José Manuel Gutiérrez participando en el programa de televisión La Voz México en el equipo de Julión Álvarez.

Kakalo abrió su estudio “La Cantera” que ha servido como laboratorio musical para el público general y artistas como Carin León , Christian Nodal , Natanael Cano, entre otros.

Carin León invitó a Kakalo a formar parte de su sello discográfico Socios Music.