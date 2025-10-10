La emblemática canción vuelve con nuevos arreglos para celebrar los 60 años de la banda sinaloense.

Para celebrar los 60 años de trayectoria de La Original Banda El Limón, el espíritu fiestero de 'Sergio el Bailador' vuelve a encender la pista como en los años dorados de la cumbia norteña.

Esta icónica canción, originalmente lanzada por Bronco en 1982, regresa ahora con una colaboración especial que une a dos leyendas del regional mexicano: La Original Banda El Limón y Bronco. El tema forma parte del EP conmemorativo por las seis décadas de música de la banda sinaloense, renovando el clásico con arreglos frescos y la energía única de ambas agrupaciones.

En entrevista exclusiva, Ramón Maldonado, Víctor Noriega y Manuel Ávila, vocalistas de La Original Banda El Limón, compartieron la emoción que representa este lanzamiento . “Estamos muy contentos y orgullosos de esta colaboración con Bronco, un grupo emblemático que ha marcado la música regional. Grabamos con todo el corazón y con la intención de que la gente disfrute esta nueva versión” , comentó Ramón Maldonado.









Reavivan el espíritu fiestero









Ramón también explicó cómo surgió la idea de esta colaboración dentro del proyecto de aniversario. Por su parte, Víctor Noriega destacó la alegría y la fuerza que la canción mantiene a lo largo del tiempo.

Para él, este tema no solo ha trascendido generaciones, sino que se ha convertido en un verdadero ícono del regional mexicano. “Es una canción muy alegre y en esta producción queremos resaltar esa alegría propia de la música regional mexicana” , señaló. Además, destacó cómo la energía para bailar y festejar que transmite conecta perfectamente con el espíritu de ambas agrupaciones.

Manuel Ávila contó cómo fue el proceso creativo durante la grabación y el video musical. “La primera vez que escuché la canción, le habían dado un ritmo totalmente distinto, más rápido, y de inmediato pensé ‘¡qué ching*na está!’” , recordó con entusiasmo. Resaltó que todo se hizo con mucho corazón, pensando especialmente en quienes disfrutan la música para bailar y pasarla bien.









60 años de legado









Este tema forma parte del EP conmemorativo por los 60 años de trayectoria de La Original Banda El Limón, un proyecto muy especial que celebra seis décadas de historia en la música regional mexicana.

El álbum se ha ido lanzando poco a poco a lo largo del año, presentando duetos con grandes artistas como Julio Preciado, con quien grabaron 'Traguito de licor', y Alex Lora, del Tri, en 'La raza más chida'.

Ahora, se suma esta colaboración con Bronco y se espera que en los próximos meses se lancen más temas y duetos, completando así un disco que reunirá alrededor de 12 canciones.

Para cerrar uno de los momentos más importantes de este gran aniversario, la banda prepara un concierto especial el 26 de noviembre en la Arena Ciudad de México, donde compartirán escenario con exvocalistas y otros invitados, poniendo un broche de oro a un año lleno de reconocimientos y festejos tanto en México como en Estados Unidos.









EN CORTO

¿Qué tan grande es la responsabilidad de continuar el legado de 60 años de La Original Banda El Limón?









Tenemos muchos años haciendo música; es una institución muy grande dentro del regional mexicano.Implica un compromiso y amor profundo por lo que hacemos aquí. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de aportar, ya sea poco o mucho, lo que sabemos hacer, siempre con todo el corazón para la banda y el público.









¿Cuál consideran que es la clave para que las bandas sinaloenses sigan vigentes después de tantos años?









Creo que la clave está en la versatilidad. La banda puede adaptarse a distintos géneros: baladas, rancheras, cumbias, zapateados... Esa variedad ha permitido que siga evolucionando y manteniéndose vigente a pesar de los cambios en la música.









En Los Ángeles instauraron el Día de La Original Banda El Limón, ¿qué representa para ustedes?









Hemos recibido muchos logros y reconocimientos que nos llenan de orgullo, como tener una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas o que nos hayan otorgado un día en honor a la banda. Seguiremos haciendo música con el corazón, porque es lo que nos apasiona, y esperamos seguir contando con el cariño del público por muchos años más.











