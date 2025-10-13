La empresaria y modelo lanza su primera colaboración musical junto al dúo electropop Terror Jr., marcando el inicio de una nueva faceta artística.

La empresaria y modelo Kylie Jenner, sorprendió a sus seguidores tras lanzarse por primera vez, a la industria musical. Una década después de que se estrenara la canción "3 Strikes" de la agrupación Terror Jr., incluida en un comercial de Kylie Cosmetics, los fanáticos especularon que la voz detrás de la canción era la de ella misma.

Fourth Strike estará disponible esta noche del 13 de octubre; se trata de una colaboración con Terror Jr., la magnate de la belleza compartió una foto en su cuenta de Instagram donde escribió: “¡CUARTO STRIKE! TERROR JR FT KING KYLIE ESTA NOCHE 9 PM PT ” .

El estilo electropop y R&B de la banda se combina con la personalidad sensual y moderna de King Kylie.

Este último, el alter ego de la empresaria, lo utilizó por primera vez en 2015 y lo mantuvo en varias de sus etapas creativas. Es una forma de marcar formalmente su carrera musical sin perder la esencia de su personalidad artística. Además, aprovechó esta oportunidad para promocionar su nueva colección de labiales.

Previamente, había compartido en Snapchat un videoclip titulado "Glosses Part II", que generó, una vez más, especulaciones sobre si su voz estaría nuevamente presente en la canción promocional del grupo.

Los fanáticos esperan que se consolide como la nueva estrella del pop y que este sea el primero de varios lanzamientos que combinen la música con sus cosméticos.











