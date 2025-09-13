La Plaza de San Pedro en el Vaticano fue escenario de un histórico concierto con más de 3.500 drones, estrellas internacionales y un mensaje de fraternidad global.

La Plaza de San Pedro fue testigo de un evento sin precedentes: 'Grace for the World', el primer concierto masivo celebrado en este escenario emblemático del Vaticano. El espectáculo, realizado el sábado 13 de septiembre, marcó el cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y fue también una de las celebraciones centrales del Año Jubilar 2025. Dirigido artísticamente por Andrea Bocelli y Pharrell Williams, el concierto reunió a algunas de las figuras más destacadas del panorama musical internacional.

Uno de los momentos más impactantes fue la apertura a cargo de Andrea Bocelli y Teddy Swims con 'Amazing Grace', acompañada de un despliegue visual nunca antes visto: 3.500 drones iluminaron la cúpula de San Pedro con imágenes de la Virgen María, el Papa Francisco, la Piedad y aves en vuelo. Según la organización, fue el mayor espectáculo de drones jamás realizado en Europa. Bocelli también interpretó 'Ave Maria', 'Domine Deus' y un emotivo dúo con Jennifer Hudson en 'The Prayer'.

Pharrell Williams, acompañado por el coro góspel Voices of Fire, aportó un mensaje de unidad y gratitud. “Sinceramente quiero agradecer a Su Santidad el papa León por abrir las puertas de este lugar sagrado para todos nosotros y recordarnos que la verdadera compasión y gracia comienza con la fraternidad, viéndonos unos a otros como hermanos y semejantes” , dijo antes de interpretar canciones como 'The One', 'Business' y 'Happy'.

La colombiana Karol G dejó su huella histórica al convertirse en la primera artista de su país en cantarle al Papa en el Vaticano. “Buenas noches, familia” , saludó al público antes de interpretar 'Mientras me curo del cora', una canción cargada de emoción y sanación. Más tarde, compartió escenario con Bocelli para cantar juntos 'Vivo por ella', en uno de los momentos más ovacionados de la noche.

Jennifer Hudson también emocionó con su interpretación de 'Find the Love' y su poderosa presencia escénica. Además de su dueto con Bocelli, brilló como una de las voces más conmovedoras del espectáculo. El show incluyó también presentaciones de John Legend, Il Volo, Jelly Roll, Clipse, BamBam, Angélique Kidjo y el Coro de la Diócesis de Roma, dirigido por Marco Frisina, que interpretó junto a la Orquesta Nova Opera el tema 'Corales Pacem in Terris'.

El cierre, a cargo de Voices of Fire con el tema 'Joy', dejó en el aire un mensaje claro: la música puede ser un lenguaje universal de fraternidad, fe y esperanza. Con esta velada inolvidable, el Vaticano no solo abrió sus puertas al arte, sino que también consolidó un espacio de diálogo entre culturas y espiritualidades a través de una experiencia multisensorial que fusionó tradición y tecnología de forma magistral.



