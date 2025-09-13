La artista colombiana vivió una experiencia única que marcó su carrera y su vida.

Luego de hacer historia como la primera artista colombiana en cantarle al Papa en el Vaticano, Karol G compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales donde expresó que su participación en el concierto Grace for the World ha sido el momento más sublime de toda su carrera.

“El momento más pero más pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy. Literal, experimenté el Nirvana en su estado más puro”, escribió la artista en su cuenta de Instagram. Visiblemente conmovida, Karol G agradeció a su familia, a su equipo de trabajo y especialmente a Pharrell Williams y Andrea Bocelli por haberla incluido en el espectáculo.

“Gracias @pharrell por contar conmigo para esto, qué grande eres. Gracias, Maestro @andreabocelliofficial por tu generosidad y por darme un lugar tan grande en el que tal vez ni yo me veía” , escribió la cantante, quien también dedicó unas palabras a su abuela fallecida, a su equipo creativo y a sí misma: “Gracias Carolina, gracias por tu fuerza, por tus sacrificios y dedicación… me sigues sorprendiendo cada día” .

La artista compartió escenario con Bocelli para interpretar el tema 'Vivo por ella', en uno de los momentos más ovacionados del evento, y también presentó su canción 'Mientras me curo del cora', que conectó con fuerza por su mensaje de sanación y esperanza. Karol G fue una de las figuras destacadas en un cartel de estrellas internacionales que incluyó a Pharrell Williams, Jennifer Hudson, John Legend, Il Volo, Teddy Swims y el coro góspel Voices of Fire.

El concierto Grace for the World, celebrado el sábado 13 de septiembre en la Plaza de San Pedro del Vaticano, marcó el cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y fue uno de los eventos centrales del Año Jubilar 2025. Fue también el primer concierto masivo celebrado en la historia del Vaticano y ofreció una experiencia multisensorial sin precedentes: un espectáculo de 3,500 drones iluminó la cúpula de San Pedro con imágenes de la Virgen María, el Papa Francisco y la Piedad de Miguel Ángel, en lo que se convirtió en el show de drones más grande jamás realizado en Europa.

Dirigido artísticamente por Pharrell Williams y Andrea Bocelli, el espectáculo buscó celebrar la fraternidad a través del lenguaje universal de la música.



