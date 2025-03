El hermosillense se llevó el máximo galardón en la Competencia Internacional del Festival Viña del Mar.

Por segundo año consecutivo, México se llevó la Gaviota de Plata en la Competencia Internacional del Festival Viña del Mar, pero por primera vez en la historia un sonorense fue acreedor de tal galardón.

El hermosillense Juan Carlos Corral Félix, mejor conocido como Kakalo, logró conquistar al “Monstruo” y ganarse los corazones de los jueces para obtener su bien merecida Gaviota de Plata.

“Mi gente se hizo, todavía no me la creo, pero esta noche no gané yo, ganó Hermosillo, ganó Mexico y ganó la nueva música mexicana. Chile, con ustedes empieza la historia y eso nunca lo voy a olvidar, porque esta gaviota nació aquí pero se va derechito pa Hermosillo, Sonora. ¡Arriba México!” , expresó lleno de emoción el cantante.

Durante tres noches, el Kakalo puso a México en alto con la canción “Tierra trágame”, con la cual obtuvo la puntuación más alta durante las tres fases del certamen.

El también productor y compositor se alzó en la final sobre los artistas Dani Ride y Nia, representantes de Chile y España respectivamente.





De Sonora para el mundo

El originario de Hermosillo ha trabajado con importantes figuras de la industria musical como Carin León y Pepe Aguilar, para quien compuso hace poco la canción “Cuídamela bien”.

“Me llena de ilusión poder compartir con Chile y con el mundo mis composiciones y bueno, cantarlas representando a mi país en un evento tan importante tan legendario como Viña es para mí un motivo de orgullo y es un privilegio del que siempre voy a estar agradecido” , declaró Kakalo hace unos meses en exclusiva para e Media.

Además de la Gaviota de Plata, el hermosillense fue acreedor de un premio de 35 mil dólares y la posibilidad de interpretar por última vez su canción durante la jornada del cierre del Festival este sábado 1 de marzo.

“Enfrentarme al Monstruo no ha sido nada fácil pero pero la oscuridad no pudo conmigo ni con el legendario Festival Viña del Mar. ¡Gracias, Chile, México, Latinoamérica!”, expresó Kakalo a través de sus redes sociales antes de la final.





Sonora brilla en Viña

Por su parte, la hermosillense Ms. Ámbar logró calificar a la semifinal de la Competencia Folclórica con la canción “No te voy a llorar”, pero fue superada por el dúo Metalengua.

“Les quiero agradecer a todas las personas que estuvieron al pendiente de mí en todo este proceso tan bonito. Aprendí muchas cosas, crecí mucho, conocí muchas personas, se vienen bonitas colaboraciones, se viene música nueva. No quedé pero estoy contenta” , dijo la intérprete sonorense a través de sus historias.

Asimismo, Carin León también brilló en el festival con su debut el pasado miércoles, donde fue reconocido con dos Gaviotas por decisión del público.

En tanto, la representante de España, Nia, fue quien se coronó como la mejor intérprete de la Competencia Internacional de Viña 2025.