Green Day, Olivia Rodrigo y Justin Timberlake vienen al Tecate Pa'l Norte

La treceava edición del festival musical reveló su cartelera artística con artistas internacionales

Las redes sociales estallaron con la revelación de la cartelera artística del Tecate Pa'l Norte 2025, que incluirá a artistas como Olivia Rodrigo, Green Day, Fall Out Boy y Justin Timberlake.

Serán los días 4, 5 y 6 de abril de 2025 que se vivirá la música a flor de piel en el Parque Fundidora de Monterrey , Nuevo León de la mano de bandas, grupos y cantantes internacionales.

Olivia Rodrigo, galardonada como la Mujer del Año en 2022 y ganadora de tres premios Grammys, llegará por primera vez a México para cantar varios de sus éxitos como "Vampire", "Deja vu", "Traitor", "Good 4 u" y más.

Justin Timberlake vuelve al país para hacer un recorrido de su trayectoria musical tanto como exvocalista de N'SYNC como solista, por lo que se espera que interprete canciones como "Cry me a river", "Sexy Back", "Mirrors", "Bye bye bye", "Can't stop the feeling!", por mencionar algunas.

Con toda la nostalgia de los 2000, Green Day regresa a la escena musical para reavivar el rock en los mexicanos con "American Idiot", "Wake me up when september ends", "Holiday", "21 Guts", y "When i come around".

Fall Out Boy también encenderá los ánimos en todos con la energía de canciones como "Phoenix", "Inmortals", "Centuries", "Sugar, we're going down", "Dance, dance", entre otras.

Y por primera vez en la historia del Tecate Pa'l Norte, el k-pop se hará presente con la presencia de Seventeen, el grupo surcoreano que conquistó al mundo con "Very nice", "Maestro", "Super", "Spell", "Hot" y más.

Juanes, Mon Laferte, The Chainsmokers, The Black Keys, Kings of Leon, y más artistas serán los que conquistarán México sobre los 9 escenarios del festival.