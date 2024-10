Filtran la última canción que Liam Payne grabó con su hermana

El cantante perdió la vida el pasado 16 de octubre a los 31 años

Aunque ha pasado más de una semana desde la trágica muerte de Liam Payne, el mundo aún llora su partida; es por eso que la reciente filtración de su último trabajo musical desató una ola de emociones entre sus seguidores.

A través de las redes sociales, ya circula un pequeño adelanto de "Do no wrong", canción que Payne que grabó meses antes del accidente que le quitó la vida.

De acuerdo con el cantante Sam Pounds, quien participa en el tema, este tema era sumamente especial para el ex-One Direction, pues fue la primera colaboración que hizo con Ruth Gibbins, su hermana mayor.

Liam Payne, de 31 años, falleció el pasado 16 de octubre en Argentina, tras caer desde el tercer piso de un hotel. Se sabe que el cantante trabajaba en lo que sería su próximo disco en solitario, una especie de álbum biográfico, del que 'Do no wrong' formaría parte.

"Sí, veo los informes pero conocía tu corazón. (Video) filmado por Ruth Gibbins. Un momento musical y homenaje a Liam Payne" , fue la frase con la que Pounds publicó un breve video donde, además de escucharse parte del sencillo, también aparece Payne cantando.

'Do no wrong', cuya portada muestra a un hombre con alas de ángel, ha sido interpretada por muchos como una señal de la lucha y la resiliencia por las que Payne atravesaba, y como era de esperarse, las reacciones por parte de los fans no se hicieron esperar.

"Finalmente estaba haciendo la música que quería", "Gracias por compartir esto Sam" .

"Es una sanación para nuestro corazón", "Literalmente está rompiéndome el corazón, porque sé que habría sido un gran éxito", "Es asombrosa", "Gracias por este regalo, nuestro corazón está destrozado" , son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por si fuera poco, y en un segundo mensaje, Sam reveló que este tema saldrá a la luz, y a partir del 1 de noviembre podrá escucharse en todas las plataformas digitales.